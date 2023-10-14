اهم التعليمات التي يجب اتباعها عند تخزين السيارة لفترة طويلة

ركن السيارة لفترات طويلة، قد ينتج عنه العديد من المشكلات، التي قد تؤثر بدورها على جميع أجزاء السيارة الداخلية والخارجية؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم الطريقة الصحيحة، لتخزين السيارة لفترة طويلة دون تعرضها لأي ضرر.

نصائح مهمة عن التخزين الآمن للسيارة

يُمكن ترك السيارة وتخزينها لأشهر أو سنوات دون أن يحدث لها أي ضرر، وذلك باتباع النصائح الآتية:-

يجب تفريغ خزان الوقود من البنزين تمامًا؛ وذلك حتى لا يتلف المحرك.

فصل أقطاب البطارية؛ لكي لا تتلف، ومن ثَم تخزين البطارية في مكان جاف بعيد عن أشعة الشمس؛ حتى لا تَُصاب بأي ضرر.

تغيير الفلاتر القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة إلى تغيير جميع سوائل السيارة، مثل (زيت الفرامل، سائل المساحات، وزيت الدركسيون).

كما أنه قد أكد الخبراء بأن تغطية السيارة بطبقة من الشمع يحافظ على الطلاء من التلف، ويُمكن إزالة هذه الطبقة بكل سهولة عند استعمال السيارة مرةً أخرى.

أضرار ركن السيارة لفترات طويلة

عدم استخدام السيارة لفترات طويلة دون الاعتناء بها؛ حتمًا سينتج عنه أحد الأضرار التالية:-