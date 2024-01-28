انطلاق اختبارات جاهزية 2024 لقياس جاهزية خريجي الجامعات السعودية لسوق العمل

تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب غدًا المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024 لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية.

خريجي الجامعات السعودية -مصدر الصورة: واس

أهداف الاختبارات:

• قياس وتحسين جودة مخرجات البرامج الأكاديمية.

• تعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والقيم.

• رفع جاهزية الخريجين للانضمام لسوق العمل.

• تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

الاختبارات:

• تشمل اختبارات معيارية لـ 24 تخصصًا جامعياً.

• يُستهدف أكثر من 40 ألف طالب.

• تقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي.

• تشمل 5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء.

• تشمل 6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية.

• تشمل 13 تخصصًا من المرحلة الأولى من البرنامج.

فوائد البرنامج:

• تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف.

• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

• رفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

• تحسين جودة الحياة.

مخرجات البرنامج:

• أطر معرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات.

• مساعدة البرامج الأكاديمية في بناء خططها الدراسية.

• قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

رفع جودة مخرجات التعليم العالي

يُعد برنامج جاهزية 2024 مبادرة مهمة لرفع جودة مخرجات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.