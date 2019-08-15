انخفاض أسعار 11 سيارة زيرو خلال أسبوعين حتى 30 ألف جنيه

انتاب سوق السيارات حالة من الانخفاض بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري، وما زالت مستمرة، خاصة مع قرب نزول موديلات 2020، الأمر الذى أدى لإعلان بعض وكلاء السيارات فى مصر عن تخفيض أسعارهم فى السوق المحلية، مستهدفين تنشيط حركة المبيعات بالسوق، ما أدى لتراجع أسعار عدد من الطرازات المختلفة نسردها لكم فيما يلى:

السيارة نيسان سنترا:

انخفض سعر السياراة نيسان سنترا فى مصر بمقدار 20 ألف جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 269 ألف جنيه وسعر الفئة الثانية 287 ألف جنيه، وفقاً لما أعلنه وكيل سيارات نيسان فى مصر.

السيارة هيونداى توسان:

انخفض سعر السيارة هوينداى توسان بمقدار 7 آلاف جنيه، ليصبح سعرها من الفئات المختلفة كما يلى:

الفئة الأولى GL توسان 2019 412.900 جنيه

الفئة الثانية GLS من توسان بسعر 4377.900 جنيه

الفئة الثالثة 469.900 جنيه

الفئة الرابعة 517.900 جنيه

الفئة توسان تيربو، انخفضت بمقدار 32 الف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 562.900 جنيه.

السيارة تويوتا ياريس:

انخفضت أسعار السيارة تويوتا ياريس الهاتشباك بمقدار من 10 ل 15 ألف جنيه، لتصبح سعر 230 ألف جنيه للفئة الأولى، و315 ألف للفئة الثانية.

السيارة شيرى تيجو 8 :

بلغ تخفيض السيارة شيرى تيجو 8 ما يقرب 25 ألف جنيه، ليصبح سعرها 425 ألف جنيه.

السيارة شيرى تيجو 7 :

وصل تخفيض السيارة شيرى تيجو 7 نحو 30 ألف جنيه لتصبح الفئة الأولى ب 35 ألف جنيه والثانية ب 365 ألف.

السيارة شيرى تيجو 4 :

بانخفاض بلغ 25 ألف جنيه واصلت شيرى تخفيضاتها لتصبح السيارة شيرى تيجو 4 بسعر 305 ألف جنيه فقط.

السيارة تويوتا CH-R

تراجع سعر الفئة الأولى لتصبح 445 ألف جنيه بتخفيض بلغ 20 ألف.

والفئة الثانية يصبح سعرها الرسمى 535 جنيه.

السيارة زوتى z300

تراجعت زوتى بأسعارها بقيمة 7000 ج ليصبح سعرها رسمياً 168 ألف جنيه.

السيارة زوتى z100

وهى أرخص سيارة فى فئتها حيث وصل سعرها إلى 131.500 ألف جنيه.

السيارة هوندا HR-V

بتراجع بلغ 30 ألف جنيه أصبح سعر السيارة الرسمى 505 ألف جنيه فقط.

السيارة فولكس فاجن باسات:

مواصلة لسلسلة تخفيضات السيارات الأوروبية، أعلن وكيل فولكس عن تخفيضات تتراوح بين 10 ل 20 ألف جنيه على الباسات.

ليصببح سعر الفئة القياسية 440 ألف جنيه.

والفئة الثانية 485 ألف جنيه.