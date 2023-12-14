سيارة لكزس RZ 2024 هي سيارة استثنائية تُمثل طفرة نوعية في تاريخ العلامة اليابانية لكزس، وتعد الفئة الجديدة منها سيارة RZ 300e، وهي واحدة من سيارات المستقبل الكهربائية الصديقة للبيئة؛ وذلك بفضل قدراتها المتطورة التي سوف نعرضها لكم في مقالنا هذا.

الوحش الياباني الجديد سيارة لكزس RZ 2024 قريبًا في الأسواق العربية

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تزويد سيارة RZ 300e بمحرك كهربائي بالكامل، له المواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك محرك كهربائي بالكامل. القوة الحصانية قوة تُعادل طاقة 201 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 265 نيوتن لكل متر. نظام الدفع دفع أمامي. سعة البطارية 71.4 كيلو وات في الساعة. مدى البطارية 599 كم.

المزايا الجديدة في سيارة لكزس RZ 2024

تحاول “لكزس” دائمًا إبهار العالم بسياراتها الجديدة، خاصةً وأنها تسعى لإنتاج موديلات مختلفة من السيارات الكهربائية، لذلك تفوقت الشركة في تزويد سيارة لكزس RZ 2024 الجديدة بمميزات فريدة من نوعها، تتمثل في الآتي:-

تم تزويد السيارة بتقنيات ذكية متطورة؛ لتوفير قيادة أكثر سلاسة وسهولة لسائقها.

تم تجهيز السيارة بنظام تعليق مُحدّث؛ للتعامل السريع مع ظروف البيئة المحيطة.

أصبح وزن السيارة أخف عن الأول بكثير، بالإضافة إلى أنه قد تم توسيع المقصورة الداخلية لُتصبح أكبر حجمًا.

سيارة لكزس RZ 2024 الجديدة، متوفرة بقياسين من العجلات (إما 18 أو 20 إنش).

المرايا الجانبية قابلة للطي الكهربائي، كما أن لها نفس لون الهيكل الخارجي.

سعر سيارة لكزس RZ 2024 الجديدة

أعلنت لكزس اليابانية أن الشركة تعمل جاهدةً على طرح هذه السيارة في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام، ولكنها حاليًا متواجدة في السوق الياباني فقط وذلك بالأسعار الآتية:-