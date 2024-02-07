المقارنة بين مواصفات سيارتين بي واي دي سيل وتسلا موديل 3

تعتبر المقارنة بين السيارات من الوسائل الهامة لفهم خصائص كل طراز واختيار الأفضل، وفي هذه المقالة، نقارن بين سيارتين من فئة السيارات الكهربائية التي تم تقديمهما في معرض ميونيخ للسيارات 2023، وهما متاحين للطلب في أوروبا.

المقارنة بين السيارتين

الأبعاد الخارجية: بي واي دي سيل الصينية يبلغ طولها 4.80 متر، في حين يبلغ طول تسلا موديل 3 الأمريكية 4.72 متر، مما يجعل السيارة الصينية أطول بقليل.

تصميم مقصورتي الأمتعة: تسلا موديل 3 تتميز بسعة تحميل أكبر بسعة 594 لتر في الجزء الخلفي و88 لتر في الصندوق الأمامي، بينما توفر بي واي دي سيل مقصورتي أمتعة بسعة 400 لتر و53 لتر.

الاختلافات الداخلية: تسلا موديل 3 تقلل الأزرار المادية لصالح الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 15.4 بوصة، في حين يعتبر تصميم بي واي دي سيل أكثر تقليدية بشاشة لمس مقاس 15.6 بوصة يمكن تدويرها.





الدفع الخلفي أو الرباعي لكلا الطرازين



تتوفر كل من السيارتين بخيارين، محرك واحد مع دفع خلفي أو محرك مزدوج مع دفع رباعي، نظام الدفع الخلفي في بي واي دي سيل يتمتع بقوة أكبر بقليل، حيث يأتي بقوة 308 حصانًا مقابل 283 حصانًا لسيارة تسلا موديل 3، وفيما يتعلق بعزم الدوران، تسلا تتفوق بـ 420 نيوتن متر مقابل 360 نيوتن متر لسيارة بي واي دي.





البطارية والمدى



بي واي دي سيل تستخدم بطارية هيكلية من نوع BYD Blade بكيمياء 82.5 كيلووات في الساعة من فوسفات الحديد الليثيوم، بينما تعتمد تسلا موديل 3 على بطاريات 57.5 كيلووات في الساعة LFP و75 كيلووات في الساعة NMC، وكلا الطرازين يقدمان نطاقًا يزيد عن 311 ميلًا، لكن تسلا موديل 3 الطويل المدى يتفوق بمسافة 421 ميلًا.

فيما يلي جدول مواصفات سيارتين بي واي دي سيل وتسلا موديل 3: