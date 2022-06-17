المستعمل بقى بسعر الزيرو.. أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر

طرأت على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالآونة الأخيرة، قفزة كبيرة، وصلت من خلالها لمستويات غير مسبوقة، حيث تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاع كبير بأسعار السيارات الزيرو، والتي أدت بدورها إلى اتجاه المتعاملين للسيارات المستعملة، والتي تقل أسعارها عن الجديدة، ولكن حتى السيارات المستعملة قد ارتفعت أسعارها خلال التعاملات، الجدير بالذكر، أن أسعار السيارات مختلفة باختلاف ماركة السيارة والموديل الخاص بها، كذلك اللون وعدد الكيلو مترات التي سجلها العداد وسنوات الترخيص، كل هذه العوامل تلعب دور كبير في سعر السيارة.

أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر

وبحسب تقارير أسعار السيارات المستعملة بالسوق المصرية، والتي تم الكشف عنها خاصة بتعاملات اليوم بالسوق، فقد جاءت أسعار السيارات المستعملة بمصر، بالمستويات التالية:

سيارة هيونداي إلنترا موديل 2010 تسجل 160 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2002 – 2012 تسجل بين 70 ألف جنيه و120 ألف جنيه.

سيارات فيات 128 موديل 77 تسجل 30 ألف جنيه.

سيارة هيونداي أكسيل موديل 1994 تسجل 60 ألف جنيه.

سيارة هيونداي إكسيل موديل 1997 تسجل بين 55 و75 ألف جنيه.

سيارة هيونداي أكسنت من سنة 1992 وحتى 1999 تسجل بين 50 و90 ألف جنيه

سيارات دايو نوبيرا موديل 2000 – 2007 تسجل ما بين 70 إلى 140 ألف جنيه.

سيارات أودي موديل 98 تسجل 115 ألف جنيه

رينو لوجان الشكل القديم موديل 2010 – 2016 تسجل ما بين 112 و195 ألف جنيه.

سيارة دايو لانوس موديل 1999 تسجل 60 ألف جنيه

سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 تسجل 130 ألف جنيه

سيارات شاهين تسجل ما بين 15 إلى 40 ألف جنيه

سيارة مازدا موديل 84 تسجل 34 ألف جنيه

سيارة نيسان صني موديل 2010- 2016 تسجل ما بين 114 إلى 195 ألف جنيه

وهذه الأسعار هي متوسط لأسعار السيارات المستعملة التي يتم التعامل وفقًا لها بالسوق المصري، وقد تختلف بشكل طفيف من منطقة إلى أخرى.