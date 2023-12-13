الكشف عن سيارة تويوتا راش 2024: استعراض شامل للمواصفات والأسعار مع أبرز الصور

تعتبر تويوتا راش 2024 إحدى أحدث الطرازات الصغيرة لسيارات الكروس أوفر المنتجة من قِبل شركة تويوتا اليابانية، تمت مراجعتها لأول مرة في عام 2017، وشهدت تطويراً جديداً في عام 2023، حيث أُعيد تصميمها بأناقة لافتة وتميزت بدينامياتها المحسنة، تجمع تويوتا راش بين الشكل الخارجي الجمالي والأداء الفائق، مما يجعلها خيارًا مثالياً لعشاق السيارات العصرية.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2024

تأتي تويوتا راش 2024 بمواصفات استثنائية تجعلها خياراً مثالياً لمختلف السائقين، يتميز المحرك بسعة 1.5 لتر وأربعة أسطوانات، مما يوفر توازناً مثالياً بين الأداء الرائع والاقتصاد في استهلاك الوقود، يولد المحرك هذا قوة حصانية تصل إلى 103 حصان، مع عزم يصل إلى 135 نيوتن/متر، مما يضمن استجابة سلسة وأداء مثالي على جميع أنواع الطرق.

عندما نتحدث عن اقتصادية الوقود، يتميز ناقل الحركة الأوتوماتيك في تويوتا راش 2024، بفضل استهلاك الوقود البالغ 8 لتر/100 كم، تعتبر هذه السيارة خياراً مثالياً للسائقين الذين يهتمون بتوفير الوقود.

تقدم تويوتا راش 2024 أداءً ممتازاً من خلال معدل تسارع يبلغ 13 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة، وليس ذلك فقط، بل تصل السرعة القصوى لهذه السيارة إلى 175 كم/ساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام على الطرق السريعة وفي الحياة اليومية في المدينة.

جدول المواصفات

لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح مواصفات قوة وأداء تويوتا راش 2024:

المواصفات القيمة العزم 135 نيوتن/متر القوة الحصانية 103 حصان السرعة القصوى 175 كم/ساعة القوة الحصانية 103 حصان السرعة القصوى 175 كم/ساعة استهلاك الوقود 8 لتر/100 كم معدل التسارع 13 ثانية للوصول لسرعة 100 كم ناقل الحركة أوتوماتيك سعة المحرك 1.5 لتر عدد الأسطوانات 4

سيارة تويوتا راش 2024 من الخارج

تتميز سيارة تويوتا راش 2024 بتصميم خارجي يجمع بين الفخامة والأداء، تتألق جنوطها الألمنيومية بمقاس 17 بوصة، مضيفةً لمسة من الأناقة إلى المظهر الخارجي لسيارتك.

تمتع برحلات آمنة ومرئية في الليل مع المصابيح الأمامية بتقنية LED الساطعة، هذه التقنية تعزز مستوى الأمان وتوفر رؤية واضحة، ولا تنس أنه يمكنك التحكم بالمرايا الخارجية كهربائياً، مما يجعل التعامل معها سهلاً حتى في المساحات الضيقة.

تحتوي تويوتا راش 2024 على مصابيح ضباب أمامية فعّالة، تحسِّن الرؤية في ظروف الطقس السيئة، ويضيف الشبك الأمامي اللامع من الكروم لمسة من التميز إلى التصميم، مما يجعلها لا تُضاهى في جاذبيتها.

على الجهة الخلفية، تتوسط الجذعة الواسعة الجناح الذي يمنح السيارة مظهراً رياضياً وجذاباً، تعكس تلك الميزات التصميمية لتويوتا راش 2024 توازناً مثالياً بين الجمال والوظائف العملية، مما يجعلها اختياراً مثالياً للباحثين عن سيارة مميزة وعصرية.

الأبعاد الخارجية

قاعدة العجلات 2685 مم الطول 4435 مم الخلوص الأرضي 205 مم مساحة الشحن مع طي المقاعد الخلفية 1029 لتر العرض 1695 مم الارتفاع 1705 مم مساحة الشحن 217 لتر

سيارة تويوتا راش 2024 من الداخل

1. الراحة والتحمل:

المقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة، تضمن المقاعد القماشية الفاخرة راحة فائقة وتحمل استثنائي.

2. تهوية فائقة:

يوفر القماش المصنوع منه المقاعد التهوية المثلى، حيث يمنع التعرق الزائد أثناء القيادة، مما يزيد من راحة السائق والركاب.

3. تصميم فاخر:

تضيف عجلة القيادة المغطاة بالجلد لمسة فاخرة على التصميم الداخلي، مما يعزز جاذبية المقصورة.

4. قبضة محكمة:

يمنح الجلد قبضة مريحة ومحكمة للسائق، مما يعزز الراحة أثناء القيادة.

5. نوافذ وأقفال كهربائية:

تمكن نوافذ كهربائية الراكب من رفع وخفض النوافذ بلمسة واحدة، مما يسهل عليهم التحكم.

6. تكييف هواء أمامي أوتوماتيكي:

نظام تكييف الهواء يعمل تلقائياً على ضبط درجة الحرارة في المقصورة، مما يوفر راحة دائمة دون تدخل يدوي.

7. أزرار التحكم في عجلة القيادة:

تتيح أزرار التحكم في العجلة الوصول السهل إلى وظائف الصوت والهاتف، مما يعزز التركيز أثناء القيادة.

8. تعديل عجلة القيادة:

يمكن للسائق تعديل ارتفاع عجلة القيادة للعثور على وضعية مريحة، مما يحسن وضعية الجلوس والرؤية.

9. فتحات تكييف خلفية:

توفير فتحات التكييف في الخلف يسهم في توفير هواء منعش ومريح للركاب، خاصة في الرحلات الطويلة.

10. نظام مزدوج للتحكم في المناخ:

يتيح للسائق والركاب الأماميين ضبط درجة الحرارة وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية، مما يوفر تحكماً دقيقاً في البيئة الداخلية.

11. التحكم الصوتي في عجلات القيادة:

يسهل على السائق التحكم في وسائل الترفيه والاتصال باستخدام الأوامر الصوتية، مما يحسن التركيز على الطريق.

12. اتصال بلوتوث:

يسمح بالاتصال السهل بالهواتف الذكية والأجهزة الأخرى دون الحاجة للأسلاك، مما يتيح للسائق التفاعل بأمان أثناء القيادة.

13. مقاعد خلفية قابلة للطي:

توفر المقاعد الخلفية إمكانية الطي لزيادة مساحة التخزين، مما يسهل نقل البضائع الكبيرة بكل سهولة.

أنظمة السلامة والأمان في تويوتا راش 2024

تأتي تويوتا راش 2024 بمجموعة شاملة من المزايا التي تعزز الأمان والسلامة أثناء الرحلات، دعونا نستكشف هذه الميزات الرائعة:

فرامل مانعة للانغلاق (ABS): تعزيز التحكم أثناء الكبح

تقدم تويوتا راش 2024 نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، الذي يعمل على منع قفل العجلات أثناء الكبح الشديد، يتيح ذلك للسائق الحفاظ على تحكم كامل في السيارة في جميع الظروف.

نظام التحكم في الثبات (VSC)

مع نظام التحكم في الثبات (VSC)، تضمن تويوتا راش 2024 عدم انزلاق السيارة على الأسطح الزلقة، يعزز هذا النظام الثقة في القيادة حتى في ظروف الطرق الصعبة.

نظام التحكم في الجر (TCS)



يساعد نظام التحكم في الجر (TCS) في منع الانزلاق على الأسطح الزلقة، مما يضيف إلى تجربة القيادة السلسة والمريحة.

مساعدة بدء التلال (HAC)



توفر تويوتا راش 2024 ميزة مساعدة بدء التلال (HAC)، التي تمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف أثناء بدء التحرك على المنحدرات، هذا يعني بدء التسلّق بثقة وسهولة.

أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية



تنبه أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية السائق بفعالية حول وجود عوائق خلف السيارة أثناء الرجوع للخلف، مما يحسن من عملية الركن ويقلل من مخاطر التصادم.

الوسائد الهوائية

توفر الوسائد الهوائية في تويوتا راش 2024 حماية فورية في حال وقوع حادث، حماية للسائق والركاب، مما يضمن سلامتهم في جميع الظروف.

نظام الحماية من السرقة



يساهم نظام الحماية من السرقة في تويوتا راش 2024 في منع سرقة السيارة، مما يضيف طبقة إضافية من الطمأنينة لمالكي السيارات.

حقيبة الأمان: حماية إضافية

تقدم حقيبة الأمان في تويوتا راش 2024 حماية إضافية للسائق والركاب في حال وقوع حادث، تصميمها الذكي يعزز السلامة بشكل فعّال.

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)



يُنبه نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) السائق إلى انخفاض ضغط الهواء في الإطارات، مما يساعد في الحفاظ على أداء الإطارات ويحسّن الاستهلاك الوقود.

ألوان في تويوتا راش 2024

تأتي تويوتا راش 2024 بتشكيلة واسعة من الألوان المميزة، مما يتيح للمشترين اختيار اللون الذي يعبّر عن ذوقهم ويميز سيارتهم الجديدة، إليك قائمة بالألوان المتاحة:(الأسود، الفضي، الأحمر، الرماددي، الأبيض، والبرونز).