الكشف عن سعر سيارة هيونداي باليسيد الجديدة 2023 وأهم مواصفاتها

تعد سيارة هيونداي باليسيد من أهم وأشهر السيارات في العالم حاليًا؛ بسبب تصميمها الرائع والمميز، وتقنياتها الجديد والمختلفة عن أي سيارة أخرى، ما جعلها محط اهتمام الكثيرين من الأشخاص، لكن شهدت هذه السيارة مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، فأصبحت بسعر 2000 دولار بدلًا من 1350 دولار، ما يعادل تقريبًا 750 ريال سعودي إلى 5000 ريال سعودي، ويأتي هذا الإصدار الجديد بسعر ومواصفات جديدة سنعرضها لك بالتفصيل.

أسعار سيارة هيونداي باليسيد الجديدة

تم الإعلان عن عدة مواصفات جديدة لهذه السيارة، وقد طرحت بها داخل الأسواق الأخيرة، أما بالنسبة للفئة القياسية منها فإنها تعرف بـ Se، والتي يبلغ سعرها 36 ألف دولار، ما يعادل 135 ألف ريال سعودي، ما يعني أنها ارتفعت 5000 ريال سعودي تقريبًا عن العام الماضي.

سعر سيارة هيونداي 2023

يطلق على الفئة الجديدة لهذا العام اسم Xrt، وهي مدعمة بتقنيات وتصاميم جديدة مخصصة للطرق الوعرة، ذلك الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها في الأسواق، حيث تبلغ ما يقارب 155 ألف ريال سعودي، و41 دولار أمريكي، وهناك أيضًا فئة أعلى تعرف بـ Calligraphy ويصل سعرها حوالي 187 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، أما السيارة ذو الدفع الرباعي يصل سعرها إلى حوالي 2000 دولار أمريكي، ما يعادل 52 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة هيونداي باليسيد

تتمتع هذه السيارة بالعديد من الميزات والخصائص، إلا أننا ركزنا على أهم مواصفات السيارة والمميزات التي يحلم بها أي شخص، وهي: