الكشف عن جي إم سي أكاديا 2024: هيكل مذهل يجمع بين الأداء والفخامة

يتفوق الجيل الجديد من جي إم سي أكاديا على الطرازات السابقة بكل جانب، يتضمن هذا التطوير الكبير مساحة داخلية أوسع، توفر راحة استثنائية للركاب والأمتعة، مع التركيز على تحقيق تجربة قيادة فريدة.

تأتي جي إم سي أكاديا 2024 بتحديث تكنولوجي مبهر، حيث يتميز المحرك بالقوة والكفاءة، يتيح لك ذلك الشعور بالسيطرة والاستمتاع بالقيادة، بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز السيارة بمزايا حديثة تتيح للسائق والركاب الاستفادة القصوى أثناء الركوب تابع معنا لمعرفة المميزات.

مواصفات سيارة جي إم سي أكاديا 2024

تتميز جي إم سي أكاديا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، والذي يوفر قوة هائلة تبلغ 328 حصاناً لجميع فئاتها، يعتبر هذا المحرك الوحيد المتاح، ويتمتع بقدرة استثنائية على الأداء، يمكن للسائقين الاختيار بين نظام دفع أمامي أو رباعي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

كما تتميز بتكنولوجيا متطورة تضمن تجربة قيادة فائقة الراحة، من نظام الترفيه إلى نظام المساعدة على السائق، وتتميز بلوحة تحكم سهلة الاستخدام وشاشة عالية الوضوح للتحكم في جميع جوانب السيارة.

يُعتبر المحرك الجديد نقطة فارقة لأكاديا في الجيل القادم، ومع ذلك تأتي الأخبار بتحسينات هيكلية كبيرة، حيث يصل طول الهيكل إلى 10.6 بوصة، مما يجعلها تفوق طراز 2023 بمقدار 3.6 بوصة، على الرغم من أن هذا قد لا يبدو ظاهريا، إلا أنه يجعل أكاديا تقترب بشكل لافت من شقيقتها جي إم سي يوكون.

تصميم جي إم سي أكاديا 2024 من الداخل

داخل السيارة تترجم التحسينات الهيكلية إلى زيادة كبيرة في المساحة، تحظى أكاديا بمساحة تخزين أكبر بنسبة 80 بالمائة خلف مقعد الصف الثالث، مما يوفر مساحة فعالة لتلبية احتياجاتك اليومية، وفي الصف الثاني يزيد الحجم بنسبة 36 بالمائة، مما يضمن راحة أكبر للركاب ومرونة أكبر في استخدام المساحة.

تأتي جي إم سي أكاديا 2024 بلوحة قيادة جديدة ذات تصميم حديث، حيث تتضمن شاشة عرض رقمية بمقاس 11 بوصة للوحة العدادات، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية بمقاس 15 بوصة.

مساحة الركاب

تأتي المقاعد الأمامية بتصميم جديد لتوفير أقصى درجات الراحة والدعم، مع إمكانية ضبطها كهربائياً في 10 أو 12 وضعاً، مما يتيح لك ضبطها حسب راحتك.

لن تشعر بضيق مكان في الصفوف الثانية والثالث، حيث تم توسيع مساحة الركاب لضمان راحة الركاب واستمتاعهم بكل رحلة.

توفير بيئة دافئة في الشتاء ومنعشة في الصيف مع مقاعد أمامية مدفأة ومبردة، مع إمكانية ضبطها كهربائياً في 10 أو 12 وضعاً.

مساحة فسيحة في الصف الأول تبلغ 101.2 بوصة مكعبة.

مساحة مريحة في الصف الثاني بحجم 40.4 بوصة مكعبة.

مساحة في الصف الثالث بحجم 24.6 بوصة مكعبة.

صندوق السيارة

تم تحسين حجم صندوق الأمتعة ليوفر لك مزيداً من المساحة، مما يجعلها قادرة على حمل كل ما تحتاج دون أي قلق.

سعة كبيرة تبلغ 41.7 قدم مكعبة.

زيادة السعة عند طي الصف الثاني إلى 92.1 قدم مكعبة.

أقصى سعة عند طي الصفوف الثاني والثالث تصل إلى 142.5 قدم مكعبة.

الميزات الإضافية

نظام صوتي Bose بـ 10 أو 16 مكبر صوت لتجربة صوت استثنائية.

نظام معلومات ترفيهي متكامل بشاشة لمس بمقاس 15 بوصة، ونظام ملاحة، ودعم لـ Apple CarPlay و Android Auto.

شاشة عرض رقمية بمقاس 11 بوصة لتوفير معلومات قيادية دقيقة.

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي أو ثلاثي لضمان راحة الركاب.

نظام دخول بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر.

فتحة سقف بانورامية للتمتع بإطلالات رائعة.

نظام إضاءة محيطية لجو داخلي أكثر فخامة.

نظام كاميرات محيطية لزيادة الرؤية وتحسين السلامة.

يتيح لك نظام التحكم التكييفي في السرعة تحديد سرعتك المفضلة والاحتفاظ بها بشكل آلي، هذا يقلل من فرص التسارع أو الانخراط في حوادث.

وجود نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، يتيح للسيارة البقاء في مسارها دون تدخل من السائق، مما يقلل من مخاطر الانحراف غير المقصود.

تصميم جي إم سي أكاديا 2024 من الخارج

تم تحديث تصميم جي إم سي أكاديا 2024 من الخارج، حيث أصبحت أكبر وأجمل من الطراز السابق، مع مقاييس مدهشة تضيف لها مميزات مختلفة.

مع طول يبلغ 5.212 مم، وعرض يصل إلى 2.016 مم، وارتفاع يبلغ 1.735 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 3.071 مم، تتألق جي إم سي أكاديا 2024 بتصميم فريد يجمع بين الأناقة والأداء.

تحسينات خارجية مميزة

تشمل التحديثات الخارجية لجي إم سي أكاديا 2024:

1. شبك أمامي

يتميز الشبك الأمامي بتصميم جديد بحجم أكبر، محاط بمصابيح LED أمامية بتصميم يشبه حرف C، مما يمنحها مظهراً ولافتاً.

2. إضاءة خلفية متقدمة

تأتي المصابيح الخلفية بتصميم متصل يعتمد على شريط LED، مما يخلق تأثيراً بصرياً رائعاً ويزيد من جاذبية السيارة.

3. تهوية جانبية مطورة

تم تكبير فتحات التهوية الجانبية، مما يسهم في تحسين أداء التبريد والتهوية.

4. مصدات أمامية وخلفية جديدة

تظهر مصدات السيارة الأمامية والخلفية بتصميم جديد.

5. عجلات ألومنيوم

يمكن اختيار عجلات الألومنيوم بمقاس 18 أو 20 بوصة.

المواصفات الخارجية بالتفصيل

مع وزن يبلغ 2.100 كجم وسعة قصوى للقطر تصل إلى 5.000 كجم، تعد جي إم سي أكاديا 2024 استثنائية في أدائها وقدرتها على استيعاب الحمولات بسهولة.

الطول: 5.212 مم.

العرض: 2.016 مم.

الارتفاع: 1.735 مم.

قاعدة العجلات: 3.071 مم.

ألوان جي إم سي أكاديا 2024

الألوان الخارجية المتوفرة في جي إم سي أكاديا 2024 9 ألوان وهي:

الأبيض.

الأسود.

الفضي.

الرمادي.

الأزرق.

الأحمر.

البرتقالي.

الأخضر.

الأزرق.

فئات جي إم سي أكاديا 2024

الفئات التي أطلقتها شركة جي إم سي لسيارتها الجديدة أكاديا، 6 فئات وهي:

SLE

SLE Luxury

SLT

AT4

Denali

Denali Ultimate

أنظمة السلامة والأمان في جي إم سي أكاديا 2024

تميزت جي إم سي أكاديا 2024 بتحقيقها تصنيف أمان 5 نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، بالإضافة إلى تقدير Top Safety Pick + من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، يعتبر ذلك دليلاً واضحاً على التزام الشركة بتقديم تجربة قيادة مميزة من حيث الأمان والسلامة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات المبهرة التي تجعل جي إم سي أكاديا 2024 قائدة في مجال السلامة والأمان:

1. نظام مساعدة السائق:

تقدم أكاديا نظام مساعدة السائق الشامل، الذي يتضمن التحكم التكيفي في السرعة، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، هذه الميزات تجعل القيادة أكثر أماناً.

2. نظام كاميرات محيطية:

تتيح لك كاميرات المراقبة المحيطية رؤية شاملة حول السيارة، مما يسهم في تعزيز الرؤية وتقليل فرص الحوادث أثناء التنقل.

3. نظام تحذير من مغادرة المسار:

يتيح نظام تحذير المسار استشعار أي انحراف غير مقصود عن المسار المحدد، مما يقلل من مخاطر الخروج عن الطريق.

4. نظام تحذير من الاصطدام الخلفي:

يساهم هذا النظام في توفير حماية إضافية عند القيادة في المساحات المزدحمة، حيث يقوم بتحذيرك من أي اقتراب خطر من الجهة الخلفية.

5. نظام تحذير من الاصطدام بالمشاة:

تكنولوجيا حديثة تتيح للسائق استشعار الأشخاص في المسار وتحذيره من أي احتمال للاصطدام بالمشاة.

6. نظام المساعدة في ركن السيارة:

تسهل هذه الميزة عملية ركن السيارة، مما يقلل من التوتر ويوفر أقصى درجات الأمان أثناء الوقوف.

7. نظام مراقبة النقطة العمياء:

يزيد هذا النظام من الوعي بالمحيط ويقلل من مخاطر التغيير بين المسارات عند وجود مركبات في النقاط العمياء.

8. نظام تنبيه حركة المرور الخلفية:

يساهم في تحسين التنقل الخلفي بفضل تنبيهات فورية تنبعث عند اقتراب مركبات أخرى.