رسميا إطلاق أفخم سيارة كهربائية “الكروس أوفر MG4” بتصميم خرافي يخطف الأنظار

في الآونة الأخيرة، كشف الإعلان الرسمي لشركة MG عن إطلاق الكروس أوفر الكهربائية الجديدة MG 4،التي تحذو بمكانه كبيرة بالعديد من البلدان العربية، لأنها تحمل تصميمات كلاسيكية ورياضية بمظهر جميل يلفت الأنظار إليها، وقد نشر الموقع الخاص بالشركة صور تشوقيه لتصميم أحدث سيارتها من طراز الكروس أوفر MG4 الكهربائية، التي توضح هيكل السيارة الخارجي الذي يأتي بتصميم جديد سوف يخطف أنظار الجميع، حيث تأتي السيارة بمواصفات قياسية، تغذي المنافسة على أعلى المستويات مع فولكس فاجن آي دي 3 ورينو ميغان إي-تيك، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم مواصفات السيارة.

أهم المواصفات الرائعة لسيارة الكروس أوفر MG4

ظهرت MG الجديدة في العديد من صور التشويقية، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تصميمها الخارجي والداخلي دون أي تمويه كما هو متوقع، حصلت على جسم هاتشباك بخمسة أبواب مع بعض عناصر التصميم الفاخرة والأنيقة، حيث أعلنت الشركة البريطانية بشكل رسمي عن سيارتها المرموقة، وهي مجموعة SAIC الصينية الشهيرة، عن إطلاق سيارتها الجديدة MG4، والتي دخلت منافسة السوق الكبرى في سوق السيارات العالمي، وكشفت الشركة عن بعض التفاصيل الخاصة بتصميم السيارة، فالسيارة الجديدة تأتي بطول 4.30 متر، أهمها تتميز السيارة بخطوط انسيابية مهمة تأتي معها، بالإضافة إلى السقف المرتفع المصمم بشكل مبهر والجناح الخلفي المرتبط به.

قوة محركات سيارة الكروس أوفر MG4

تأتي سيارة الكروس أوفر MG4 الكهربائية بقوة محركات رهيبة تعطي السيارة القوة في خوض مسافات كبيرة، لأنها تأتي بمحرك كهربائي يولد قوة كبيرة بمقدار 150 كيلوواط / 204 حصان أو محرك خاص بقوة تصل إلى 130 كيلو واط / 17 حصان.

بطارية سيارة الكروس أوفر MG4

تحمل السيارة بطارية كبيرة سريعة الشحن خاصة بسعة 51 أو 64 كيلوواط والتي تتميز بمدى 350 و 450 كم.

سرعة سيارة الكروس أوفر MG4

ومن المقرر أن ينطلق هذا النموذج الأقوى من وضع ثابت إلى سرعة 100 كم / ساعة في أقل من 8 ثوانٍ ، وبسرعة قصوى تبلغ حوالي 160 كم / ساعة.

اقرأ أيضا في نجوم مصرية:

السيارة الرياضية الأكثر طلبًا هافال H6 GT بتصميم خرافي

تخطف لكزس RX 2023 الوحش للطرق الوعرة الأنظار بتصميمها الفاخر والحديث وسعرها المذهل