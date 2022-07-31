العملاق الكوري، تعرف على الأسعار الجديدة لسيارة كيا سبورتاج 2022

حصلت العلامة التجارية الكورية كيا على شبعية كبيرة خلال السنوات الماضية في جميع دول العالم، وتنافس سيارات كيا جميع شركات صناعة السيارات حول العالم، لأنها تتميز بالفخامة والدقة في تصنيع سيارتها، مما يجعلها منتشرا بشكل كبير في جميع الدول العربية والخليج، وقد أبدعت كيا في تصميم سيارتها الجديدة كيا سبورتاج 2022، التي تأتي بتصميم أنيق ومختلف عن جميع الأشكال السابقة، مع مزايا خرافية داخلية و قوة محركات رهيبة تزيد من قوة السيارة، ومن خلال إعجابنا بالسيارة سوف نوضح لحضراتكم أهم مزايا وأسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد من خلال هذا المقال.

التصميم المثالي لسيارة كيا سبورتاج 2022

تأتي سيارة كيا سبورتاج 2022 بتصميم داخلي رهيب، حاملا من الأمام واجهة رياضية مليئة بالإضاءة الخافتة، مع شاشة عرض وسائط 8 بوصة مدعمة الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد، ويبلغ طول كيا سبورتاج 4660 مم وعرضها 1864 مم وارتفاعها 1684 مم وبها 480 لترًا من مساحة الصندوق الخلفي.

أنظمة الأمان في سيارة كيا سبورتاج 2022

تأتي كيا سبورتاج 2022 مع أنظمة أمان متطورة تشمل الوسائد الهوائية، ومكابح ABS، وتوزيع الفرامل الإلكتروني EBD، والتوازن الإلكتروني ESP، ومراقبة ضغط الإطارات، والمصابيح الأمامية LED، وفرامل الانتظار الكهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية مع الكاميرا الخلفية وتكييف الهواء، ويوفر مستشعرات خلفية، إنذار، سترة إلكترونية ضد السرقة، قفل مركزي، حزام أمان خلفي، كاميرات 360 درجة ودعم النقطة العمياء.

قوة محركات سيارة كيا سبورتاج 2022

تحمل سيارة كيا سبورتاج محرك يعمل بقوة 1600 سي سي، مع 4 اسطونات تعمل بقوة 180 حصان، مع قوة عزم 265 نيوتن متر، وتأتي السيارة بناقل حركة 6 سرعات، كما تستهلك السيارة ما يقارب 6.7 لتر لمسافة 100 كم، وتعمل السيارة بقوة دفع وتسارع بمعدل صفر لسرعة 100 كم بقوة ثبات اكثر من رائعة خلال 7 ثوان.

سعر كيا سبورتاج 2022

طرحت الشركة الكورية سيارة كيا سبورتاج 2022 في خمسة مستويات، بأسعار تتراوح بين 620 ألف جنيه إسترليني إلى 790 ألف جنيه إسترليني، بحسب وكيل الشركة في مصر.

بلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الفئة الأولى 620 ألف جنيه.

بلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الفئة الثانية 660 ألف جنيه.

بلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الفئة الثالثة 710 ألف جنيه.

بلغ سعر كيا سبورتاج 2022 في الفئة الرابعة إلى 760 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الخامسة والأعلى 790 ألف جنيه.

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