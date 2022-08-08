شركة “إم جي” تطرح السيارة الكهربائية “MG 4” بإمكانيات هائلة تعرف عليها وعلى سعرها

تعد السيارات الكهربائية من الأشياء التي تهتم بها مستهلكي السيارات الآن والشركات المصنعة للسيارات أيضاً، حيث أنها سيارات تعمل بالكهرباء ولا تحتاج إلى الوقود فتكون موفرة للمال بعض الشيء عن السيارات القديمة التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود، علاوة على ذلك، هي السيارات الكهربائية من السيارات المصاحبة للبيئة، حيث أنها لا تنتج مواد “دخان” تضر بالبيئة.

سيارة إم جي 4 الكهربائية

وفي ظل تحرك الشركات لتصنيع السيارات الكهربائية قامت شركة إم جي، بالإعلان عن سيارة كهربائية جديدة تحت مسمى إم جي 4، وكشفت عنها في شهر يوليو الماضي، وفي غضون ذلك السيارة الآن وصلت إلى الأسواق بسعر تقريبي وصل إلى 31382 دولار أمريكي أي يقابل بالمصري 600 ألف جنيه تقرياً، لذلك نستعرض لكم التفاصيل الخاصة بالسيارة إم جي 4 “MG 4″، في خلال السطور القليلة القادمة.

تفاصيل عن السيارة “MG 4” الكهربائية

يذكر أن النطاق القياسي في إم جي 4 EV SE القياسية، يتميز بحزمة بطارية تبلغ نحو 51 كيلو وات في الساعة، وتوفر مدى يبلغ 351 كم في الشحنة الواحدة، علاوة على ذلك هي مزودة بمحرك كهربائي مثبت في الخلف ينتج قوة 168 حصان بالإضافة إلى ذلك ينتج عزم دوران 250 نيوتن متر.

لذلك يتيح ذلك للطراز التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة وذلك خلال 7.5 ثانية، ويكون ذلك قبل أن تصل السيارة من هذا الطراز إلى السرعة القصوى البالغة 161 كم في الساعة.

فئات أخرى للسيارة الكهربائية 4 MG

يوجد فئتان بخلاف MG 4 EV SE، الفئة الأولى هي MG 4 EV SE L، وهي تتميز بحزمة بطارية أكبر بقدرة تبلغ 64 كيلو وات في الساعة، وتجعلها تزيد في المدى الكهربائي لتصل إلى 452 كم في الشحنة الواحدة، علاوة على ذلك فهي مزودة بمحرك كهربائي أكثر قوة من الطراز الأول ويصل إلى 200 حصان، ويولد عزم دوران 250 نيوتن متر، ولكن في التسارع هي أقل من الطراز السابق فتصل من 0 إلى 96 في 7.7 ثانية بفارق 0.2 ثانية عن الطراز السابق، والسرعة القصوى كما هي في الطراز الأول.

والطراز الأخير من السيارة طراز إم جي 4 EV Trophy ، هو الطراز الأكثر فخامة والأعلى تقنية بين الثلاث فئات المذكورين، وذلك على الرغم من أنه يحتوي على بطارية 64 كيلو وات في الساعة وتوفر مدى يبلغ 435 كم.

التصميم الخاص بالسيارة

يبلغ طول إم جي 4 هاتشباك 4286ملم مع قاعدة عجلات تمتد 2705 ملم، تحتوي الهاتشباك على وحدات إضاءة led وجنوط معدنية مقاس 17 بوصة، وهي أول سيارة من إم جي تركب على المنصة المعيارية القابلة للتطوير msp.

وتمتاز بتصميم داخلي بسيط وأنيق وأيضاً مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصة، بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي يبلغ 10.25 بوصة ويتميز بتوافق مع أوتو وأبل وأندرويد، بالإضافة إلى ميزة التحكم في المناخ والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ونظام مساعدة السائق المتطور، والكبح النشط في الطوارئ، ومساعد الحد من السرعة والتعرف على إشارات المرور، ومساعد الحفاظ على المسار مع تحذير الانحراف عن المسار، ومساعد الضوء العالي، ومستشعر وقوف السيارات الخلفية، بالإضافة إلى اتصال تطبيق إم جي سمارت.

فيديو للسيارة إم جي 4

فيديو للسيارة إم جي 4 يمكنك مشاهدته الآن :

وبذلك نكون وضحنا لكم كثير من الأشياء حول السيارة إم جي 4 ولمزيد من المعلومات حول السيارات الكهربائية الجديدة يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا “نجوم مصرية” للتعرف على أحدث الأسعار والسيارات المختلفة.