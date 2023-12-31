دخلت شركة تويوتا عالم السيارات الكهربائية بسيارة تويوتا bZ4x الجديدة، التي تُعد واحدة من أهم السيارات الكهربائية التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، وهي مناسبة تمامًا لكي تكون سيارة نسائية للطلعات اليومية، لكنها لا تصلح للسفر لمسافات طويلة، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر هذه السيارة.

السيارة الكهربائية تويوتا bZ4x بمواصفات استثنائية

المواصفات الديناميكية للمحرك

تتميز سيارة تويوتا bZ4x موديل 2024 بأدائها القوي على الطريق؛ وذلك يرجع إلى محركها الذي ينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني نوع المحرك محرك فردي ذو الدفع بالعجلات الأمامية. تحتوي السيارة على محركين في نسخة الدفع الرباعي. القوة الحصانية تُقدر بحوالي 201 حصانًا. تُقدر بحوالي 330 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 265 نيوتن لكل متر. يصل إلى 336 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أحادي السرعة وعكسي. أحادي السرعة وعكسي. معدل التسارع تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في غضون 8.4 ثانية. تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في غضون 7.7 ثانية فقط.

مميزات سيارة تويوتا bZ4x الجديدة

تم تزويد سيارة تويوتا bZ4x الجديدة بمجموعة من المميزات والتقنيات، التي سوف تؤهلها لتكون واحدة من أقوى السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة، وفيما يلي سوف نوضح أهم هذه السمات:-

السيارة مزودة بنظام الفرامل التلقائية عند التعرض لأي خطر أو حالات طارئة.

أضافت شركة تويوتا للسيارة مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع.

يُمكن التحكم في السيارة من خلال جوالتهم الخاصة؛ وذلك يرجع لإمكانية فتح السيارة بالمفتاح الرقمي.

تحتوي السيارة على شاشة عرض رقمية تعمل باللمس، بالإضافة إلى شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة.

السعر المتوقع لسيارة تويوتا bZ4x 2024

لم تفصح شركة تويوتا حتى الآن عن السعر الرسمي لسيارة تويوتا bZ4x موديل 2024، ولكن من المتوقع أن يبدأ سعرها من 44,420 دولارًا أمريكيًا.