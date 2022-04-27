مقصورة رائعة وتصميم مبهر، جي أيه سي تكشف معلومات جديدة عن السيارة الكهربائية بالكامل “جي آيه سي تايم”

بعد أشهُر من عرضها لأول مرَّة في معرض قوانغتشو للسيارات آواخر العام الماضي 2021، كشفت شركة صناعة السيارات الصينية GAC عن معلوماتٍ جديدة حول تصميم السيارة الكهربائية بالكامل “جي آيه سي تايم GAC TIME”.

تقنية فائقة وتصميم مميز

قدرات تقنية فائقة ولغة تصميم فريدة تتمتع بها شركة جي أيه سي المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بالكامل بشكلٍ يظهر مستقبل سيارات السيدان الفاخرة التي تركِّز على الديناميكا الهوائية والتصميم المميز.

يتميز هيكل “جي آيه سي تايم” بشكلٍ مستدير وسطحٍ أملس، يقود إلى غطاء المحرك القصير والزجاج الأمامي الذي تم تصميمه بشكلٍ شديد الميلان لينسجم مع خط السقف المائل الذي يؤدي إلى الذيل الطويل، والنتيجة شكل ديناميكي هوائي بمعامل سحب 0.191 Cd.

كما تخلق تقنية الإسقاط ثلاثية الأبعاد على محاول العجلات “إتيرنال تايمر” وهما ثلاثي الأبعاد يثير الاهتمام، إضافة إلى كتل LED الدوارة في المصابيح الأمامية الرفيعة، وشرائط الإضاءة الخلفية LED التي تشكل حلقة وصل بين الجزء الخارجي والداخلي.

مقصورة مستقبلية على شكل غرفة المعيشة

وفي مشهد مُبهر تأتي المساحة الداخلية لمقصورة “جي آيه سي تايم” على شكل غرفة معيشة متنقلة تتضمَّن الكثير من الفن الراقي والتكنولوجيا الساحرة، مع أبواب كبيرة تسمح بالوصول السهل إلى عالم رائع ٍ في الداخل.

قمرة القيادة الرقمية تتكون من مجموعة أدوات OLED وشاشة للمعلومات والترفيه تعمل باللمس، أمَّا المقعد الخلفي فهو مصمم على شكل أريكة مريحة تتصل بلوحة العدادات عبر خط منحني واحد، الجانب الآخر مخصص للنوافذ المغاق بستائر مستوحاة من العمارة الحديثة.

شكل مبهر وقدرات من المستوى الرابع

وفي انسجام واضح بين المفروشات البيضاء وبعض اللمسات الخشبية، والإضاءة الذهبية والأرجوانية تبرز المقصورة العصرية بشكلٍ مبهر ومتألِّق.

تلك كانت جميع المعلومات التي أفصحت عنها “جي أيه سي ” حول سيارتها الجديدة “جي آيه سي تايم” التي تستند إلى بنية مخصصة للمركبات الكهربائية، والتي تتمتع بقدرات من المستوى 4 بفضل رادارات الليزر وأجهزة الاستشعار التي تم دمجها مع هيكل السيارة.