السيارة العائلية الأنيقة جيب رانجلر 2023 الرياضية الجديدة في السعودية

كشفت شركة jeep العالمية عن سيارتها الجديدة جيب رانجلر 2023، التي تعد واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي المتواجدة حاليًا في سوق السيارات السعودي، حيث إن قوة هيكلها الخارجي ومحركها القوي؛ جعلاها مؤهلة لان تكون الخيار الأول لمحبي اقتناء السيارات العائلية القوية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل حول هذه السيارة وجميع نسخها.

محرك سيارة جيب رانجلر 2023

تتمتع جميع موديلات سيارة جيب رانجلر 2023 بمنظومة حركة متطورة، لها المواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو سداسي الأسطوانات. سعة المحرك 3.6 لترات. القوة الحصانية 285 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 352 نيوتن لكل متر. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة حوالي لترًا من الوقود لكل 11.7 كيلو مترًا. ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

تم دعم سيارة جيب رانجلر 2023 الجديدة بمجموعة من التقنيات وأنظمة الأمان المتطورة، التي تضمن لسائقها تجربة قيادة استثنائية، وتتمثل هذه الأنظمة في الآتي:-

تم تزويد السيارة بنظام حماية من السرقة.

السيارة مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

تم دعم السيارة بنظام التحكم في الانزلاق.

تحتوي السيارة على نظام مانع اصطدام الفرملة التلقائية.

وفرت شركة بترومين ستيلانتيس وهي الوكيل الحصري للعلامة جيب في السعودية، جميع نسخ وموديلات جيب رانجلر 2023، وفيما يلي نوضح جميع أسعارها:-