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السيارة العائلية الأنيقة جيب رانجلر 2023 الرياضية الجديدة في السعودية

شذى علي

كشفت شركة jeep العالمية عن سيارتها الجديدة جيب رانجلر 2023، التي تعد واحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي المتواجدة حاليًا في سوق السيارات السعودي، حيث إن قوة هيكلها الخارجي ومحركها القوي؛ جعلاها مؤهلة لان تكون الخيار الأول لمحبي اقتناء السيارات العائلية القوية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل حول هذه السيارة وجميع نسخها. 

محرك سيارة جيب رانجلر 2023 

تتمتع جميع موديلات سيارة جيب رانجلر 2023  بمنظومة حركة متطورة، لها المواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك  محرك تيربو سداسي الأسطوانات. 
سعة المحرك  3.6 لترات. 
القوة الحصانية  285 حصانًا. 
عزم الدوران  يصل إلى 352 نيوتن لكل متر. 
معدل استهلاك الوقود  تستهلك السيارة حوالي لترًا من الوقود لكل 11.7 كيلو مترًا. 
ناقل الحركة  أوتوماتيك مكون من 8 سرعات. 

تم دعم سيارة جيب رانجلر 2023 الجديدة بمجموعة من التقنيات وأنظمة الأمان المتطورة، التي تضمن لسائقها تجربة قيادة استثنائية، وتتمثل هذه الأنظمة في الآتي:-

  • تم تزويد السيارة بنظام حماية من السرقة. 
  • السيارة مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. 
  • تم دعم السيارة بنظام التحكم في الانزلاق. 
  • تحتوي السيارة على نظام مانع اصطدام الفرملة التلقائية.

وفرت شركة بترومين ستيلانتيس وهي الوكيل الحصري للعلامة جيب في السعودية، جميع نسخ وموديلات جيب رانجلر 2023، وفيما يلي نوضح جميع أسعارها:-

موديل السيارة  السعر شامل الضريبة 
سيارة جيب رانجلر Sport 2D 2023 211,300 ريال سعودي. 
سيارة جيب رانجلر Sport 4D 2023 226,100 ريال سعودي. 
سيارة جيب رانجلر 2D 2023 موديل Sahara 247,000 ريالًا سعوديًا. 
سيارة جيب رانجلر 2D 2023 موديل Rubicon 260,200 ريال سعودي.


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عن الكاتب:
شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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