السيارة الصينية شانجان تشيوان A07 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

السيارة الأسطورية شانجان تشيوان A07 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما أنهت مسافة 3,151 كم دون توقف، حيث إنها بدأت الإنطلاق من بحيرة أيدينغ في توربان بمدينة شينجيانغ، وانتهت في سانغمولا دابان بمنطقة التبت، وأكد فريق الخبراء في شانجان بأن هذه السيارة بها تجهيزات متطورة؛ تؤهلها لأن تكون أسرع سيارة سيدان متوسطة الحجم، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تستمد سيارة شانجان تشيوان A07 سرعتها الفائقة، من محركاتها ذات الأداء القوي، التي تتمتع بالأرقام الأدائية الآتية:-

المواصفات النسخة الأولى الهجينة النسخة الثانية الكهربائية النقية نوع المحرك محرك بنزين بالإضافة إلى محرك كهربائي طراز JL473QJ. محرك XTDM27 القوة الحصانية ينتج محرك البنزين طاقة تُعادل قوة 95 حصانًا، والطاقة الناتجة عن المحرك الكهربائي تصل إلى 160 كيلو وات، أي ما يُعادل (215 حصانًا)؛ ليصل إجمالي القوة الحصانية للسيارة 310 حصانًا. ينتج عن المحرك طاقة تُعادل قوة 258 حصانًا.

أبعاد سيارة شانجان تشيوان A07

تتمتع سيارة شانجان تشيوان A07 بتصميم يُشبه إلى حد كبير سيارات الطاقة الحديثة، بالإضافة إلى وجود إطار لامع من الكروم على النوافذ الجانبية، وفيما يلي سوف نوضح أبعاد السيارة:-

طول السيارة 1480 ملم. عرض السيارة 1910 ملم. ارتفاع السيارة 4905 ملم. طول قاعدة العجلات 2900 ملم. مقاس الإطارات 245/45 حسب تجهيزات السيارة.

سعر سيارة شانجان تشيوان A07

تم إصدار سيارة شانجان تشيوان A07 بسبعة إصدارات مختلفة التجهيزات، وصرحت العلامة تشيوان بأنه سيبدأ سعر الفئات هذه من 155,900 يوانًا، أي بما يُعادل (82,332 ريالًا سعوديًا ) وحتى 179,900 يوانًا، أي بما يُعادل (95,006 ريالًا سعوديًا).