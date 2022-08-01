السيارة الرياضية الأكثر طلبًا هافال H6 GT بتصميم خرافي

كشفت تقارير حديثة أن هافال، الشركة التابعة للعلامة التجارية الصينية الرائدة جريت وول، بصدد إطلاق نسخة رياضية من جي تي هافال H6 في السوق السعودية والعربية، وتأتي السيارة مزودة بإمكانيات حديثة ومعاصرة تتناسب مع الفئات المختلفة، وتصميم داخلي وخارجي، مع كافة التقنيات والعناصر الكمالية وطرق الأمن والسلامة، وهي سيارة فاخرة تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي، ومن المقرر أن تتلقى تحديثات خارجية وداخلية جديدة لتتناسب مع أدائها الرياضي القوي، دعنا نوضح لكم التصميمات الداخلية والخارجية للسيارة من خلال هذا المقال.

التصميم الخارجي لسيارة هافال H6 GT

تم إعادة تصميم هافال- H6-GT- الجديدة مع شبكة أمامية جديدة وفتحات تهوية أكبر، وجناح خلفي مدمج، ومكابح بريمبو عالية الأداء ومجموعة جديدة من إطارات ميشيلان لتلبية المتطلبات الرياضية والديناميكية والرفاهية الحديثة، وقامت هافال H6 GT الرياضية بتحديث الأبعاد الخارجية: الطول الإجمالي 4727 ملم، العرض 1940 ملم، قاعدة العجلات 2738 ملم، وتتوفر السيارة باللون الأسود وعدة ألوان أخري مختلفة.

التصميم الداخلي لسيارة هافال H6 GT

تتميز هافال H6 بتصميم داخلي ديناميكي مع لمسات تجمع بين أدائها الرياضي الديناميكي والتكنولوجيا المبتكرة حيث تتميز بشاشة معلومات ترفيهية بمقاس 12.3 بوصة ومجموعة أدوات رقمية بمقاس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع ركاب هافال H6 GT بتصميم رياضي وأنيق للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف بتقنية حديثة وأداء ديناميكي يجعلها مريحة للقيادة.

قوة محركات سيارة هافال H6 GT

تعمل سيارة هافال H6 GT بمحرك تيريو بقوة 201 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر، ومن المتوقع أن تحظى هافال H6 بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المملكة، لما تتمتع به بالعديد من المميزات الأسطورية.

سعر سيارة هافال H6 GT

أما بالنسبة لسعر هافال H6 GT المتوقع، فسيبدأ من 28885 دولارًا أمريكيًا إلى 30500 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

اقرأ أيضا في نجوم مصرية:

تخطف لكزس RX 2023 الوحش للطرق الوعرة الأنظار بتصميمها الفاخر والحديث وسعرها المذهل

العملاق الكوري، تعرف على الأسعار الجديدة لسيارة كيا سبورتاج 2022