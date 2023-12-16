أعلنت العلامة الروسية “لادا” عن سيارتها الجديدة لادا نيفا موديل 2024، التي أضافت إليها العديد من مزايا الأمان والسلامة، كما أنها تخلت عن بعض مواصفاتها؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي بسببها قد تم فرض الكثير من العقوبات على شركات السيارات الروسية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.

السيارة الروسية الأنيقة لادا نيفا 2024 بمواصفات جديدة كليًا

الشكل المتوقع لسيارة لادا نيفا 2024

كشف رئيس التصميم في شركة لادا الروسية “ستيف ماتين” وفريقه، عن التصميم الجريء والعصري الذي سوف تتميز به سيارة لادا نيفا 2024، كما أكد على أنها سوف تضم المزايا الآتية:-

تم تزويد سيارة لادا نيفا 2024 بعجلات مقاس 21 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح ليد في مقدمة السيارة وفي الخلف، لتبدو بمظهر أكثر شراسة عن ذي قبل.

سوف تحصل السيارة على شاشتين واحدة للنظام الترفيهي، والأخرى لعرض معلومات العدادات.

تم تزويد السيارة بنظام ثنائي للتحكم في المناخ، وأصبحت تدعم خاصية الاتصال عبر البلوتوث.

تم تعديل مكان زر البداية ليتواجد أسفل غطاء الوجه الأحمر، كما أن ناقل الحركة يشبه كثيرًا دواسة وقود الطائرات.

السعر المتوقع لسيارة لادا نيفا 2024

أكدت شركة “لادا” على إنه سوف يتم طرح سيارة لادا نيفا طراز 2024 في النصف الثاني من عام 2024 بالأسعار الآتية:-