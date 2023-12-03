السيارة الألمانية المتألقة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S 580 4MATIC بتقنيات استثنائية

أعلنت العلامة الألمانية “مرسيدس” عن أحدث إبداعاتها، وهي الجميلة سيارة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S 580 4MATIC، التي فاقت التوقعات وتألقت بمظهر خارجي شديد الفخامة، بالإضافة إلى تزويدها بالعديد من التقنيات المتطورة؛ لُتثبت مرسيدس العريقة بأنها مازالت تُنافس وبقوة، ومن ثَم دائمًا ما تُعيد ابتكار نفسها باستمرار، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تُعد سيارة مرسيدس مايباخ S580 2024 هي أول سيارة هجينة مزودة بتقنيات إضافية، أبرزها محركها القوي الذي يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك محرك هجين مزود ب 8 أسطوانات. سعة المحرك 4 لترات. القوة الحصانية تُقدر بحوالي 503 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 700 نيوتن لكل متر. سعة خزان الوقود 76 1 لترًا. نوع الدفع دفع كلي. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة 10.2 لترً من البنزين لقطع مسافة 100 كم. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم في غضون 4.7 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 250 كيلو مترًا في الساعة.

أهم مزايا الأمان في سيارة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S580 4MATIC

تم تزويد سيارة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S580 4MATIC، بمجموعة متطورة من أنظمة الأمان؛ لمساعدة السائق على القيادة الآمنة المريحة، والتي تتمثل في الآتي:-

السيارة مزودة بنظام التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC).

يوجد بالسيارة نظام كشف حركة مجسم، بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرا 360؛ لمساعدة السائق في الرجوع إلى الخلف والحفاظ على المسار.

السيارة بها نظام المساعدة على تسلق التلال، بالإضافة إلى نظام التحكم في الهبوط منها.

سعر سيارة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S 580 4MATIC في المملكة

تتوافر سيارة مرسيدس بنز مايباخ 2024 S 580 4MATIC في المملكة السعودية، بالسعر الآتي شامل الضريبة والتركيب وأعمال الصيانة:-