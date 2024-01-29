السوق السعودي يستقبل السيارة الصينية هونشي اوسادو لكجري 2024؛ صاحبة الأداء القوي والتصميم المميز

سيارة هونشي اوسادو لكجري 2024 الجديدة، هي إحدى إبداعات شركة هونشي التابعة للعلامة التجارية “فاو” الصينية، الرائدة في مجال صناعة السيارات في الصين، والتي ظهرت مؤخرًا في السوق السعودي، وبإطلالتها الجريئة والمميزة لفتت الأنظار إليها، خاصةً من محبي وهواة اقتناء السيارات الكبيرة الفاخرة؛ وذلك لأنها تتمتع بمساحة واسعة وتصميم عصري، يجعل السائق يشعر وكأنه يقود قطعة نادرة ومميزة، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات عن هذه السيارة الفاتنة الجديدة.

المواصفات التقنية للمحرك

تعتمد سيارة هونشي اوسادو على منصة الجيل الثالث المعروفة باسم Mazda Atenza، بالإضافة إلى أنها تتمتع بمحرك قوي له المواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات. سعة المحرك لترين. القوة الحصانية تُعادل قوة 223 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 340 نيوتن لكل متر. نوع ناقل الحركة أوتوماتيك مزود ب 8 سرعات. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة لترًا من البنزين، لقطع مسافة 16.1 كيلو مترًا. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 7.8 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 230 كيلو مترًا في الساعة. وزن السيارة 1635 – 1700 كيلو جرامًا.

أهم التقنيات الجديدة في السيارة

تم تزويد سيارة هونشي اوسادو لكجري 2024 بمجموعة من التقنيات الحديثة والمتطورة، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهمها:-

السيارة مزودة بتقنية تنبيه السائق عند تخطي المركبة سرعة 120 كيلو مترًا في الساعة.

يُمكن لقائد المركبة التحكم اليدوي بحركة مقود القيادة في الأربع إتجاهات.

إمكانية التحكم في تباطؤ الفرامل، بالإضافة إلى التحكم كهربائيًا في تعديل مقعد السائق، ومن ثَم مقاعد الركاب.

سعر سيارة هونشي اوسادو لكجري 2024

تتوافر سيارة هونشي اوسادو لكجري 2024 لدى الوكيل الحصري لها في المملكة العربية السعودية، وهو شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وذلك بسعر 117,000 ريالًا سعوديًا.