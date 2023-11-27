الحفاظ على جودة ناقل الحركة؛ دليلك لفهم وإصلاح أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي
تُعد علبة التروس أو الجيربوكس جزءًا حيويًا في أي سيارة، مسؤولة عن نقل القوة من المحرك إلى العجلات، يُمكن أن يكون ناقل الحركة يدويًا أو أوتوماتيكيًا، وكل منهما له خصائصه الفريدة، لكن، يتعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي لأعطال قد تؤثر سلباً على أداء السيارة.
أنواع نواقل الحركة ومميزاتها
- ناقل الحركة اليدوي: يحتاج السائق لتغيير السرعات يدوياً.
- ناقل الحركة الأوتوماتيكي: يغير السرعات تلقائياً بناءً على سرعة السيارة وضغط دواسة الوقود.
يتميز النوع الأوتوماتيكي بسهولة الاستخدام وراحة السائق وتوفير الوقود.
أبرز أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي وأسبابها
- صعوبة تعشيق القير: قد ينتج عن خلل في حساس دواسة الفرامل أو ضعف في الكلتشات.
- تأخر القير في بعض السرعات: يمكن أن يكون بسبب ضعف الكلتشات أو تلف زيت الجير.
- عدم تعشيق القير بعد التوقف: قد يحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجير.
- تقطيع في القير والنتعات: ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجير.
- عدم استقرار تعليق القير: يحدث بسبب تلف في أجزاء التعليق.
- تأخير في تغيير السرعات P، R، D: يمكن أن يكون بسبب تلف في مفتاح تغيير السرعات أو الواير المربوط بعصا القير.
نصائح للحفاظ على الجير الأوتوماتيك
- الحرص على مراقبة مستوى زيت الجير وتغييره دوريًا.
- تجنب القيادة في السرعات المنخفضة لفترات طويلة.
- تجنب التوقف والانطلاق المتكرر في الأماكن المزدحمة.
- اللجوء لأخصائي صيانة السيارات عند ملاحضة أي عطل في الجير.
حلول لأعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي
- إصلاح الأجزاء التالفة: يتطلب فك الجيربوكس وإصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.
- تغيير زيت الجير: يشمل تفريغ زيت الجير القديم وإضافة زيت جديد مطابق للمواصفات.
- ضبط وحدة التحكم الإلكترونية للجير: يتم من خلال استخدام جهاز كمبيوتر خاص بضبط الجير.
الوقاية خير من العلاج: نصائح لتجنب الأعطال
- استخدام السيارة في ظروف مناسبة.
- تغيير زيت الجير بشكل دوري.
- قيادة السيارة بشكل هادئ وتجنب الاصطدامات أو الصدمات.