الحفاظ على جودة ناقل الحركة؛ دليلك لفهم وإصلاح أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي

تُعد علبة التروس أو الجيربوكس جزءًا حيويًا في أي سيارة، مسؤولة عن نقل القوة من المحرك إلى العجلات، يُمكن أن يكون ناقل الحركة يدويًا أو أوتوماتيكيًا، وكل منهما له خصائصه الفريدة، لكن، يتعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي لأعطال قد تؤثر سلباً على أداء السيارة.

أنواع نواقل الحركة ومميزاتها

ناقل الحركة اليدوي: يحتاج السائق لتغيير السرعات يدوياً. ناقل الحركة الأوتوماتيكي: يغير السرعات تلقائياً بناءً على سرعة السيارة وضغط دواسة الوقود.

يتميز النوع الأوتوماتيكي بسهولة الاستخدام وراحة السائق وتوفير الوقود.

أبرز أعطال الجيربوكس الأوتوماتيكي وأسبابها

صعوبة تعشيق القير: قد ينتج عن خلل في حساس دواسة الفرامل أو ضعف في الكلتشات. تأخر القير في بعض السرعات: يمكن أن يكون بسبب ضعف الكلتشات أو تلف زيت الجير. عدم تعشيق القير بعد التوقف: قد يحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجير. تقطيع في القير والنتعات: ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجير. عدم استقرار تعليق القير: يحدث بسبب تلف في أجزاء التعليق. تأخير في تغيير السرعات P، R، D: يمكن أن يكون بسبب تلف في مفتاح تغيير السرعات أو الواير المربوط بعصا القير.

نصائح للحفاظ على الجير الأوتوماتيك