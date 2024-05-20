التحالف الاستراتيجي بين أرامكو، رينو وجيلي: نقلة نوعية في عالم المحركات

في عالم السيارات المتطور، نشهد تحولات كبرى مع اتفاقية استراتيجية بين شركة أرامكو السعودية وعمالقة صناعة السيارات، رينو وجيلي، تم التوقيع على اتفاقية أولية هامة لتأسيس شركة جديدة متخصصة في تطوير وبيع محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

الخطوة نحو اتفاقية نهائية

بعد توقيع الاتفاقية الأولية العام الماضي، أفاد تقرير جديد من وكالة رويترز، بأن الأطراف الثلاثة على وشك توقيع مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاقية نهائية، مما يعزز جهود تأسيس هذا التحالف الجديد.

أهداف وتطلعات المشروع المشترك

في ظل التوجه العالمي نحو المحركات الكهربائية، يهدف المشروع المشترك إلى تقديم خيارات بديلة تشمل محركات البنزين والديزل، الهدف هو تقديم خيارات تنافسية يمكن أن تستمر في السوق لعقدين قادمين على الأقل.

تفاصيل وأرقام المشروع

توظيف 19,000 شخص في مختلف مصانع ومقرات الشركة حول العالم.

سعة إنتاجية تقدر بـ 5 مليون محرك وناقل حركة سنويًا.

تركيز خاص على التقنيات الهجينة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

توريد المحركات ونواقل الحركة لأكثر من 130 دولة.

توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار.

رينو – المستفيد الرئيسي من المشروع

لمجموعة رينو، التي سجلت 93% من مبيعاتها لعام 2023 من سيارات تعمل بمحركات البنزين والديزل، يمثل هذا التحالف فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها وتطوير محركاتها.

تفاصيل الحصص والاستثمارات

تقارير أولية تشير إلى أن الحصص قد تتوزع بين جيلي بنسبة 40%، ورينو بنسبة 40%، وأرامكو بنسبة 20%، ومع ذلك تحديثات جديدة تشير إلى إمكانية تقاسم جيلي ورينو لحصص متساوية بنسبة 50%.

تأثير المشروع على السوق السعودي

ستكون لهذه الصفقة آثار مباشرة على السوق السعودي، حيث توفر خيارات محركات عالية الكفاءة لسيارات جيلي ورينو، وتلعب شركة الوعلان دورًا رئيسيًا في هذه النقلة النوعية كموزع رسمي لهذه العلامات في المملكة.