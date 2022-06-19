الاستفسار عن تأمين المركبات برقم الهوية عبر شركة نجم السعودية

في مجال تأمين المركبات بالمملكة العربية السعودية تقع شركة نجم على قمة الشركات الخاصة بالتأمين لما توفره من امتيازات وفقاً لرغبة العملاء، فقد اشتهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة في مجال تأمين السيارات ضد أي نوع من الحوادث المرورية وغيرها لما تقدمه من خدمات على أعلى مستوى فيما يخص مجال التأمين، ففي عام 2007 تم تأسيس الشركة بالتعاون ما بين البنك المركزي والإدارة العامة للمرور بالمملكة لخوض مجال تأمين السيارات، وتقدم خدماتها التأمينية للعملاء فيما يقارب الأربعون مدينة بالسعودية.

الاستفسار عن تأمين المركبات برقم الهوية شركة نجم

للحصول على كافة المعلومات المطلوبة فيما يخص تأمين المركبات عبر شركة نجم، فعلى المواطن اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الذهاب إلى المنصة الإلكترونية الرسمية لشركة نجم من خلال الرابط.

يتم تسجيل الدخول من الواجهة الرئيسية للمنصة من خلال تدوين اسم المستخدم ورقم المرور.

تسجيل رقم هوية المواطن المراد الاستعلام عن تأمين سيارته.

إدخال الرقم التسلسلي للمركبة داخل المكان المخصص له أو رقم البطاقة الجمركية.

إعادة كتابة الرمز المائي بشكل صحيح داخل المربع الخاص به.

الضغط على زر إرسال ليتم الانتقال إلى الصفحة المتواجد عليها كافة المعلومات المطلوبة عن تأمين السيارة.

الاستعلام عن التعويض من شركة نجم

كما يمكن للعملاء المشتركين في خدمات التأمين الشامل بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن التعويض المقدم من شركة نجم باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى المنصة الإلكترونية لشركة نجم.

يتم الانتقال إلى قسم مطالبة المتواجد بالخدمات الشخصية.

اختيار حالة البيان ثم متابعة الخطوات.

اختيار طريقة الاستعلام المرغوب بها.

تدوين كافة البيانات المطلوبة في أماكنها المحددة لها.

إدخال رمز التحقق بشكل صحيح في المربع الخاص به.

الضغط على أيقونة إرسال.

الحوادث التي لا تباشرها نجم ويتم استثنائها من التأمين