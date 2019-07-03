تعرف على مخالفات المرور بمصر 2019|| برقم اللوحة المعدنية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

قطاع المرور في مصر الذي يتبع وزارة الداخلية هو السؤول الأول عن مخالفات المرور بمصر وهو من أهم القطاعات لخدمة للمواطنين، فهو الذي يقوم بتسهيل حركة المرور في الشارع، وكذلك هو الذي ينظم حركة المشاة حرصاً على سلامتهم وأمانتهم أثناء مرورهم وعبورهم بعض الشوارع المزدحمة الرئيسية، كما أن إدارة المرور حرصاً منها على خدمة المواطنين قامت بعمل نشرة مرورية يومية في كثير من البرامج على شاشات التلفزيون وعبر أثير الراديو، لتوضح الأماكن التي بها ازدحام وكذلك إخبار المواطنين بالطرق البديلة، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

مخالفات المرور بمصر

مخالفات المرور بمصر تشغل بال كل قائد سيارة أو موتوسيكل فقد يتعرض أثناء سيره في الطريق إلي مخالفة مرورية، وذلك نتيجة عدم علمه التام بجميع قواعد المرور الخاصة بالأمان والسلامة والتي تم وضعها من قبل الجهات المرورية، وقد يعلم قائد المركبة القواعد المرورية ولكنه هو الذي يقوم بمخالفة هذه القواعد لرغبة في نفسه، ولذلك فهو يستحق أقصى أنواع العقوبات المشددة، ونقدم لكم عبر موقع “نجوم مصرية” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر برقم السيارة، وكذلك نضع لكم الرابط المباشر الذي يتم منه معرفة خدمات نيابة المرور، وخدمة مخالفات المركبات الخاص من الموقع الرسمي للنيابة العامة بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور من رابط مباشر لخدمات المرور الإلكترونية وذلك عبر رابط خدمات نيابة المرور الرسمي، ومن هذا الرابط يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بمصر برقم الرخصة (اللوحات المعدنية) وذلك باتباع خطوات التالية:

قم الضغط علي الرباط السابق للدخول علي خدمة مخالفات رخصة المركبات

قم باختيار الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة حروف وأرقام وهنا يتطلب كتابة رقم الرخصة كامل

يمكن الاستعلام بالأرقام فقط بالرخصة وهذا يتطلب كتابة (رقم الرخصة- اختيار نوع الترخيص- اختيار اسم المحافظة)

ثم يتم الضغط علي إجمالي المخالفات (استخراج رخصة سيارة 2019 )

والآن تظهر لكم إجمالي المخالفات المرورية الخاصة بالمركبة الذي تم الاستعلام عنها، وموقع خدمات نيابة المرور السابق وضعه يغطي:

خدمة دفع المخالفات المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة

خدمة الاستعلام عن المخالفات بجميع محافظات الجمهورية

يغطي خدمة التظلم عن المخالفات بجميع محافظات الجمهورية

شرح بالصور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

هذه صور خطوات عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة:

أنواع المخالفات المرورية

أن يقوم السائق بالسير عكس الاتجاه

قيادة المركبة بسرعة غير المقررة

ركَن السيارة في أماكن غير مُخصصة للإنتظار

الانتظار صف ثاني

عدم الالتزام بحزام الأمان

التحدث في المحمول أثناء القيادة

القيادة تحت تأثير مخدر

القيادة بدون ترخيص

كل هذا قد يعرض أرواح المشاة في الطريق إلي الموت أو الإصابة، وليعلم الجميع أن معدلات الوفيات من حوادث الطرق في مصر ق يفوق مُعدلات الوفيات من بعض الأمراض الخطيرة، وحوادث الطرق في مصر تكون بسبب السرعة الزائدة من السائقين.

مخالفات المرور في بعض المحافظات