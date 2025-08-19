الإعلان رسميا عن الجيل القادم من سيارة Lexus الرياضية المرتقبة بميزاتها المبتكرة

استعرضت شركة Lexus رؤيتها لجيل جديد من السيارات الرياضية من خلال طراز سبورت كونسبت الذي كُشف النقاب عنه في معرض ذا كويل بكاليفورنيا. يُلقي هذا الطراز، الذي يُرجّح أن يُطلق عليه اسم LFR، الضوء على مستقبل تصميم السيارات الرياضية الفاخرة للعلامة التجارية.

يجمع تصميم سيارة سبورت كونسبت، بتصميمها العريض والمنخفض ذي البابين، بين الخطوط الديناميكية والانحناءات الانسيابية، يقدم هذا الطراز تصميمًا انسيابيًا يجمع بين الجمال والأداء.

يعكس هذا التصميم المميز للعلامة التجارية أسلوب التصميم المميز، إذ يستبدل المرايا الجانبية التقليدية بأنظمة كاميرات مشابهة لتلك الموجودة في سيارات السباق، كما يتميز بزعنفة هوائية صغيرة على السقف، محاذية لأضواء الفرامل.

يبرز تصميم السيارة المُركّز على الأداء بتفاصيل مثل ناشر خلفي جريء وجناح خلفي ديناميكي، يفتقر هذا النموذج إلى منافذ عادم على الناشر، لكن الزخارف المثلثة في الخلف تُذكّر بسيارة لكزس LFA الأسطورية.

هذا يُعزز الشائعات بأن الطراز الجديد سيكون خليفةً لطراز LFA، أسفل الجناح الخلفي، توجد فتحات عادم وقنوات هواء كبيرة مشابهة لتلك الموجودة في LFA، كما تُعدّ أربع مراوح خلفية صغيرة من التفاصيل الجديرة بالملاحظة.

لم تُفصح Lexus عن أي مواصفات تقنية لسيارة سبورت كونسبت، مع ذلك، من المتوقع أن تتميز بمحرك V8 مزدوج التوربو ونظام دفع خلفي، كما ستتوفر نسخة تويوتا من هذا الطراز، والتي ستُشكل أساس سيارة سباق GT3 الجديدة من الشركة اليابانية.