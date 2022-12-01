الأفخم والأقوى من تويوتا أكوا GR سبورت 2023 بأداء سريع وتقنيات حديثة عصرية

كشفت تويوتا عن سيارتها أكوا GR سبورت 2023 المطورة من سلسلة GR Sport الرياضية الرائعة، التي تحمل معها العديد من المواصفات الرائعة والإمكانات المثالية، بجانب التقنيات الحديثة والعصرية وأنظمة السلامة والأمان، والرفاهيات والكماليات التي يبحث عنها الكثيرين، بالإضافة إلى التصميم الدخلي والخارجي الرائع.

محرك سيارة تويوتا أكوا GR سبورت 2023

محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر قوة 91 حصان عزم دوران 120 نيوتن/ متر نظام الدفع أمامي بشكل قياسي وبعض الفئات نظام دفع كلي.

أبرز مواصفات السيارة

تلقى هذا الإصدار عددًا من التعديلات الرياضية التي ساعد على رفع مستوى السيارة بشكل كبير، ومنها مجموعة ناقل الحركة المحدثة وإضافة تقنية مساعدة السائق الأكثر تقدمًا، وتندرج السيارة تحت فئة السيارات الصغيرة ذات الأداء الرياضي العالي، وتم إجراء هذه التعديلات من خلال مهندسي Gazoo Racing كدعم إضافي، وتم تحسين أداء المحرك ليكون أقوى من الإصدار السابق.

السيارة من الخارج

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بأنها أنيقة للغاية.

مدخل المصد ممتد على شكل خلية نحل وشعار GR.

تحتوي على فتحات من الجانبين ذات حدة.

يوجد بها شبكة صغيرة مع المصابيح الأمامية.

مزودة بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

ملاقط المكابح ذات علامة GR Sport وممتدة على العتبات على الجانبين.

المصد الخلفي تم تعديله ليكون ذات تصميم أفضل.

مقصورة تويوتا GR سبورت

تتميز المقصورة الداخلية إلى سيارة سيارة تويوتا أكوا GR سبورت 2023 بأنها مريحة.

المقاعد تم تجهيزها من الجلد الصناعي عالى الجودة.

مزودة بمساند رأس وعجلة القيادة التي تم كسوتهم من الجلد.

الدواسات مصنوعة من الألمونيوم.

لمسات رائعة ورقيقة موجودة بجميع أركان المقصورة.

سعر تويوتا جي آر أكوا سبورت 2023

لم يتم الإعلان عن سعر سيارة تويوتا أكوا GR سبورت 2023 النهائي في الأسواق العالمي، ولكن من المتوقع أن تكون أسعار السيارة 14.472 دولار أمريكي.