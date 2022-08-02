الأغلى في العلامة.. ما لا تعرفه عن سيارة هيونداي توسان 2022

تنتمي سيارة هيونداي توسان موديل 2022، إلى مجموعة من أغلى السيارات سعرًا التي تنتجها علامة هيونداي الكورية، في الأسواق المصرية، وتلك السيارة جاءت ضمن شريحة الطرازات الرياضية SUV متعددة الاستخدامات، لذا خلال السطور التالية سوف نسرد لكم أسعار ومواصفات السيارة، ليتمكن محبو السيارات من الاطلاع عليها لمعرفة ما إذا كانوا سيشتروها أم لا بالمقارنة مع سيارات أخرى.

أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في السوق المصري

أما عن أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2022 في السوق المصري، فقد جاءت مناسبة لعدة فئات من محبي السيارات الرياضية، لما لها من منظومة الأداء والحركة، حيث تنتمي السيارة إلى الفئة الرياضية SUV متعددة الاستخدامات، كما أنه تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات توربيني، وينتج المحرك قوة قدرها 180 حصانًا، بسعة تصل إلى 1600 سي سي، مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر.

وسائل الأمان والسلامة في سيارة هيونداي توسان موديل 2022

كما يتصل المحرك مع ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي، وفي غضون 9 ثواني، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، أما عن وسائل الأمان والسلامة في سيارة هيونداي توسان موديل 2022، فقد دعمت بالعديد من وسائل الأمان أهمها 6 وسائد هوائية، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوازن الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى فرامل يد كهرباء، ونظام التعليق التلقائي لفرامل اليد، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج مراقبة ضغط الإطارات.

الكماليات والتجهيزات في سيارة هيونداي توسان موديل 2022

جاءت سيارة هيونداي توسان 2022 مزودة بمجموعة من التجهيزات والكماليات التي جعلتها مميزة، ومنها خاصية تشغيل المحرك عن بعد، حساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وفرش قماش للمقاعد، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، وزودت بـ كاميرا للرؤية الخلفية، وخاصية التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، وناقل حركة إلكتروني، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، تأتي مع فتحة في السقف كهربائية التشغيل.

النظام الترفيهي في سيارة هيونداي توسان 2022

تأتي سيارة هيونداي توسان 2022، مع نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وشاحن USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام التعرف على الصوت، بالإضافة إلى جهاز بلوتوث.

أسعار سيارة هيونداي توسان 2022 في السوق المصري

تختلف أسعار سيارة هيونداي توسان 2022 في السوق المصري هيونداي توسان 2022 في السوق المصري باختلاف فئة السيارة والتي تتعدد وتصل إلى 5 فئات، والتي جاءت بدورها كالآتي: