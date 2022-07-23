الأسطورة اليابانية القادمة .. تعرف على أسعارتويوتا كراون 2023 الجديدة كليًا في السوق السعودي

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية رسمياً عن أحدث موديلاتها تويوتا كراون 2023 والتي من المقرر أن تظهر رسمياً في الربع الأولى من عام 2023 م المقبل، وكانت تويوتا قد كشفت منذ فترة وجيزة أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري 2022 م، وقد حدث بالفعل، وكشفت الشركة عن سيارتها كراون 2023 بأبرز مميزاتها وإمكانياتها وأسعارها المعروضة في سوق السيارات المحلي والعالمي.

سعر تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي

تم توفير السيارة بجميع فئاتها حتى الآن في سوق المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ سعر السيارة للفئة XLE بداية من 150 ألف ريال سعودي، بينما الفئة الثانية وهي البلاتينية، وتبدأ من سعر 187 ألفا وحتى 775 ريالا سعوديا وهذه كلها توقعات وفي حالة حدوث أي تغيير في الأسعار سنقوم بالإفصاح عنها لكم على الفور.

مواصفات ومميزات تويوتا كراون 2023

تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول والعرض والارتفاع 194 بوصة و 72.4 بوصة و 60.6 بوصة، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 112.2 بوصة.

تم تقديم السيارة بنوعين من المحركات الأول بسعة 2500 سي سي وبقوة 236 حصانا وسرعة قصوى 225 كيلو متر في الساعة ويعمل بنظام الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي.

بينما تبلغ سعة المحرك الثاني 2500 سم مكعب وعدد الخيول 340 حصانًا بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة مع نظام الدفع الرباعي ونوع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

شاشة عرض الوسائط للترفيه والمعلومات بقياس 12.3 بوصة، والشاشة رقمية وتعمل باللمس، وتتميز الشاشة بأنها سريعة الاستجابة للأوامر.

يتكون نظام صوت السيارة من 11 مكبر صوت من نوع “JBL”ونظام تثبيت السرعة وشاشة عرض رقمية للسيارة.

نظام الدخول للسيارة يتم باستخدام ميزة الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

تدعم شاشة المعلومات أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto للهواتف الذكية المتطورة.

تحتوي على MP 3 وذلك للتحكم في الصوت من عجلة القيادة ومجهزة بنظام تكييف هواء ثنائي النطاقات.

تحتوي على جهاز لوحي يوضح الوقود المستهلك ومتوسط ​​السرعة والمسافة المقطوعة.

التصميم الداخلي والخارجي للسيارة

السيارة مزودة بجنوط مقاس 19/21 بوصة.

الجزء الداخلي للسيارة حديث للغاية ومجهز بلوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

يحتوي على شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة.

يدعم نظاما صوتيا يضم 11 مكبر صوت.

المقاعد الأمامية في السيارة مصنوعة من الجلد، وهي قابلة للتدفئة والتهوية.

كابينة فسيحة وأنيقة للغاية.

موعد إطلاق تويوتا كراون في الأسواق

أعلن بأنه قريباً سيتم إطلاق تويوتا كراون لتنضم إلى عائلة كراون بموديلاتها المختلفة، والتي سيتم إطلاقها في 40 دولة.

ظهرت لأول مرة في اليابان في أوائل عام 2022 وستظهر في أواخر عام 2022 في الولايات المتحدة.

عرضت تويوتا الفئة الرياضية، ونسخة SUV الكاملة والمناسبة للعائلات.

جميع السيارات مزودة بشارة كراون ولا يعرف ما إذا كانت ستتحول إلى تويوتا أم لا.

ملامح تصميم كراون كروس أوفر 2023

تعتمد تويوتا على الطابع الحديث لتصميماتها والمشابه جِدًّا لطرازات RAV 4 وHighlander وVenza وCamry وAvalon.

كما تم تصنيفها ضمن أفضل السيارات التي تضم العديد من إجراءات الأمن والسلامة بتقنيات متطورة.

وكذلك أشعة الضوء الآلية ونظام متطور لمراقبة النقاط العمياء وغيرها من الأدوات والميزات.