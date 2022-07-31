الآن بالتقسيط والتسليم الفوري .. رينو Twizy الكهربائية والسداد على 4 سنوات

طرح الوكيل المحلي لعلامة رينو بالسوق المحلي المصري عدد من السيارات المختلفة التي تلبي الفئات المختلفة، وتعتبر سيارة رينو Twizy الكهربائية واحدة من السيارات الكهربائية ذات الحجم الصغير، وجاءت السيارة بعدد من المواصفات والمزايا المختلفة التي تجعل الخبراء يتوقعون أنها قد تحدث طفرة في مبيعات رينو القادمة.

سيارة رينو Twizy الكهربائية 2023

يتم طرح سيارة رينو Twizy الكهربائية للعملاء في السوق المحلي بفئة واحدة فقط، ويتم طرح السيارة بسعر رسمي يبلغ 375 ألف جنيه مصري.

كما أشار مسؤول المبيعات في شركة الطارق لتوزيع السيارات الأستاذ “أحمد بكري” أن سيارة رينو Twizy الكهربائية متاحة للتقسيط والتسليم الفوري للراغبين في الحصول على السيارة.

كما أوضح أن السيارة متاحة للتقسيط عبر بنك أبو ظبي الإسلامي، ليتم السداد على ثلاثة أو أربعة سنوات مع دفع مقدم يبلغ 112 ألف ونصف جنيه مصري.

التقسيط وأنظمة السداد

أشار “بكري” أن أنظمة السداد لسيارة رينو Twizy الكهربائية تأتي على النحو التالي:

العميل الموظف:

دفع 30% من ثمن السيارة للعميل الموظف بضمان صورة الرقم القومي، بفائدة 13.2%.

دفع 40% بفائدة 12.2%.

أو دفع 50% من ثم السيارة بفائدة 11.50%

العميل من أصحاب الأعمال

دفع 30% من ثمن السيارة بفائدة 13.20% مع تقديم صورة السجل التجاري، على أن تكون مستخرجة من 6 شهور.

سداد 40% من ثمن السيارة بفائدة 12.50% مع تقديم صورة السجل التجاري تم استخراجه من 6 أشهر مع تقديم البطاقة الضريبية.

عند دفع 50% من ثمن السيارة تكون الفائدة 12% بضمان صورة البطاقة.

مواصفات رينو Twizy الكهربائية

تأتي مواصفات سيارة رينو Twizy الكهربائية بالسوق المصري بالمواصفات التالية:

تحتوي السيارة على محرك كهربائي قوته 17 حصان مع عزم دوران 57 نيوتن بالمتر.

ناقل الحركة أحادي السرعة أوتوماتيكي بسرعة 80 كيلومتر بالساعة.

مدة الشحن تكفي لثلاثة ساعات ونصف مع قطع 100 كيلومتر.

أبعاد السيارة 2.3 * 1.19 * 1.46 متر.

وزن السيارة 450 كيلوجرام.

السيارة معدة للسير داخل المدن والتجمعات السكنية.

الجنوط مقاسها 13 بوصة.

تشتمل على فرامل ديسك بالأمام والخلف.

شنطة السيارة سعتها 31 لتر.

تتوفر بالسيارة إضاءة نهارية.

أنظمة الأمان والسلامة

وسادة هوائية للسائق.

حزام أمان رباعي النقاط أمامي.

حزام أمان ثلاثي النقاط خلفي.

نظام مانع تشغيل المحرك لحماية السيارة من السرقة.

أيضًا عند شراء سيارة رينو Twizy الكهربائية يتم الحصول على سيارة Twizy الكهربائية بضمان سنتين أو 50 ألف كيلومتر أيهما أقرب، وضمان البطارية الكونتكت مدته عامين أو 50 ألف كيلومتر أيهما أقرب، مع الشحن باستمرار، كما أن البطارية الرئيسية تأتي بضمان ثلاثة أعوام أو 50 ألف كيلومتر أيهما أقرب.