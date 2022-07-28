اكتساح سيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد مع تصميم فريد يوحي للفخامة والأبداع

حصلت العلامة التجارية الكورية كيا علي شبعية كبيرة خلال السنوات الماضية في جميع دول العالم، وتنافس سيارات كيا جميع شركات صناعة السيارات حول العالم، لأنها تتميز بالفخامة والدقة في تصنيع سيارتها، مما يجعلها منتشرا بشكل كبير في جميع الدول العربية والخليج، وقد أبدعت كيا في تصميم سيارتها الجديدة كيا سبورتاج 2023، التي تأتي بتصميم أنيق ومختلف عن جميع الأشكال السابقة، مع مزايا خرافية داخلية و قوة محركات رهيبة تزيد من قوة السيارة، ومن خلال إعجابنا بالسيارة سوف نوضح لحضراتكم أهم مزايا سيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد.

تصميم سيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2023

تأتي سيارة كيا سبورتاج الجديدة بتصميم مثالي فريد من نوعة يوحي بالفخامة والأبداع، كما تأتي السيارة بأبعاد جديدة ذو طابع رياضي، مع خامات تصنيع من أفضل طراز، وتأتي السيارة بطول 4660 مم، وبعرض 1864 مم، وبارتفاع 1684 مم، كما تحمل السيارة شنطة خلفية بسعة 466 لتر، والسيارة تأتي مرتفعة عن الأرض 172 مم، مما يجعل السيارة عالية.

التصميم الداخلي لسيارة كيا سبورتاج 2023

تأتي سيارة كيا سبورتاج الجديدة بتصميم داخلي رهيب، حاملا من الأمام واجهة رياضية مليئة بالإضاءة الخافتة، مع شاشة عرض كبيرة بحجم 12.3 بوصة تعمل بأحدث نظام تشغيل القادر علي تشغيل جميع منصات الأنترنت والهواتف الذكية، وتعمل الشاشة بشبكة معلومات ترفيهية، وتحمل السيارة كاميرات خلفية وجانبية وتعمل بدقة 360 درجة.

كما تتمتع السيارة بنظام صوت استيريو بجميع جوانب السيارة، ويتكون من طاقم مكون من 6 سماعات، كما تعمل الشاشة على التحكم في جميع أجزاء السيارة، وتأتي كيا سبورتاج الشكل الجديد بمساحة داخلية واسعة، مما يجعلها تعطي المتعة والراحة عند قيادة السيارة لمسافات طويلة.

قوة محركات سيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

تحمل سيارة كيا سبورتاج الجديدة محرك يعمل بقوة 1600 سي سي تيربو، مع 4 اسطونات تعمل بقوة 160 حصان، مع قوة عزم 265 نيوتن متر، وتأتي السيارة بناقل حركة 7 سرعات من نوع DCT، كما تستهلك السيارة ما يقارب 6.7 لتر لمسافة 100 كم، وتعمل السيارة بقوة دفع وتسارع بمعدل 11.1 ثانية لسرعة 100 كم بقوة ثبات اكثر من رائعة.

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