اطلاق سيارة BMW X5 موديل 2022 في السوق السعودي بثلاثة فئات

تعد شركة BMW الالمانية أحد أشهر الشركات والعلامات التجارية في عالم السيارات، حيث تقوم الشركة بإنتاج سيارات بمميزات جبارة تجعلها الخيار الأفضل والأول للعملاء الراغبين في شراء السيارات، حيث أن تلك الماركة التجارية لها شعبية كبيرة داخل السوق السعودي بشكل خاص، والسوق الخليجي بشكل عام، وسنتعرف خلال السطور القادمة على مواصفات سيارة BMW X5 موديل 2022 التي تم طرحها مؤخرا في الأسواق واسعارها.

مواصفات سيارة BMW X5 موديل 2022

وتمكنت سيارة BMW X5 موديل 2022 من أن تحتل التريند بعد أن طرحت في الأسواق، نظرا لأنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كما أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الرفاهية ومميزات رائعة، واليكم مواصفات أحدث سيارة BMW التي تتوافر في السوق السعودي بثلاثة خيارات من المحركات لتتناسب مع كل الفئات:

ابعاد السيارة طول 4,922 مم، وبلغ العرض 2,004 مم، فيما بلغ الارتفاع 1,745 مم، وطول قاعدة العجلات 2,975 مم.

المحرك الأول مكون من 6 أسطوانات في خط مستقيم، بسعة 3.0 لتر، مزدوج التربو، بقوة 330 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، وبه ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 3 سرعات.

المحرك الثاني مكون من 8 أسطوانات، بسعة 4.4 لتر تربو، بقوة تصل الى 530 حصان مع 750 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

المحرك الثالث مكون من 8 أسطوانات، لينتج قوة 4.4 لتر، مزدوج التربو، بقوة تصل الى 625 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر.

سعر سيارة BMW X5 موديل 2022

تتوافر سيارة BMW X5 موديل 2022 بثلاثة فئات بأسعار متفاوتة: