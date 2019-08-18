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اسعار سيارات رينو 2019 (لوجان – فلوينس – كادجار – سانديرو ستيبواي – ميجان – إم سي اف – كابشور  – لودجي)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
اسعار سيارات رينو 2019 (لوجان – فلوينس – كادجار – سانديرو ستيبواي – ميجان – إم سي اف – كابشور  – لودجي)

اصبحت اسعار السيارات في مصر تمثل اهمية كبيرة، وخاصة ممن يرغبون باقتناء سيارة زيرو حديثة، وبالتالي نوضح اسعار سيارات رينو 2019 بمختلف الأنواع (رينو لوجان – رينو فلوينس – رينو كادجار – رينو سانديرو ستيبواي – رينو ميجان – رينو سانديرو – رينو ام سي اف – رينو كابشور – رينو لودجي)، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات نيسان الجديدة، كما أن الجدول التالي يوضح بالأرقام اسعار سيارات رينو التي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة في الفترات الأخيرة، حيث هناك من يسعى الى امتلاك السيارة رينو التي تتمتع بمميزات كبيرة، وقد شهدت سيارات رينو انخفاضاً في الأسعار بعد تطبيق زيرو جمارك على السيارات الأوروبية في مصر، وانطلاق حملة خليها تصدي على فيسبوك والتي قارب عدد الأعضاء المشاركين بها ما يقرب من 2 مليون عضو.

اسعار سيارات رينو

الجدول التالي يوضح طراز كل سيارة وكذلك السعر الجديد على احدث الأسعار في سوق السيارات الزيرو.

طراز السيارةالسعر بالجنيه
رينو لوجان 2019 Basic 177,000
رينو لوجان 2019 Mid 190,000
رينو لوجان 2019 Top 202,000
رينو فلوينس 2019 1.6L PE 275,000
رينو كادجار 2019 TCe 130 Standard 380,000
رينو كادجار 2019 TCe 130 Mid 400,000
رينو كادجار 2019 TCe 130 Top 440,000
رينو سانديرو ستيبواي 2019 Basic 226,000
رينو سانديرو ستيبواي 2019 Top230,000
رينو ميجان 2019 1.6L PE128,402
رينو ميجان 2019 1.6L SE215,000
رينو سانديرو 2019 Basic 201,000
رينو سانديرو 2019 Top 222,000
رينو لوجان ام سي في 2019 Standard 157,000
رينو كابشور 2019 1.2L PE 126,222
رينو كابشور 2019 1.2L LE 280,000
رينو لودجي 2019 Vision271,000
رينو لودجي 2019 Dynamic 287,000
رينو لودجي 2019 Dynamic Plus 296,000

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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