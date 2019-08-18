اصبحت اسعار السيارات في مصر تمثل اهمية كبيرة، وخاصة ممن يرغبون باقتناء سيارة زيرو حديثة، وبالتالي نوضح اسعار سيارات رينو 2019 بمختلف الأنواع (رينو لوجان – رينو فلوينس – رينو كادجار – رينو سانديرو ستيبواي – رينو ميجان – رينو سانديرو – رينو ام سي اف – رينو كابشور – رينو لودجي)، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات نيسان الجديدة، كما أن الجدول التالي يوضح بالأرقام اسعار سيارات رينو التي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة في الفترات الأخيرة، حيث هناك من يسعى الى امتلاك السيارة رينو التي تتمتع بمميزات كبيرة، وقد شهدت سيارات رينو انخفاضاً في الأسعار بعد تطبيق زيرو جمارك على السيارات الأوروبية في مصر، وانطلاق حملة خليها تصدي على فيسبوك والتي قارب عدد الأعضاء المشاركين بها ما يقرب من 2 مليون عضو.
اسعار سيارات رينو
الجدول التالي يوضح طراز كل سيارة وكذلك السعر الجديد على احدث الأسعار في سوق السيارات الزيرو.
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|رينو لوجان 2019 Basic
|177,000
|رينو لوجان 2019 Mid
|190,000
|رينو لوجان 2019 Top
|202,000
|رينو فلوينس 2019 1.6L PE
|275,000
|رينو كادجار 2019 TCe 130 Standard
|380,000
|رينو كادجار 2019 TCe 130 Mid
|400,000
|رينو كادجار 2019 TCe 130 Top
|440,000
|رينو سانديرو ستيبواي 2019 Basic
|226,000
|رينو سانديرو ستيبواي 2019 Top
|230,000
|رينو ميجان 2019 1.6L PE
|128,402
|رينو ميجان 2019 1.6L SE
|215,000
|رينو سانديرو 2019 Basic
|201,000
|رينو سانديرو 2019 Top
|222,000
|رينو لوجان ام سي في 2019 Standard
|157,000
|رينو كابشور 2019 1.2L PE
|126,222
|رينو كابشور 2019 1.2L LE
|280,000
|رينو لودجي 2019 Vision
|271,000
|رينو لودجي 2019 Dynamic
|287,000
|رينو لودجي 2019 Dynamic Plus
|296,000
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