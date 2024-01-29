استعدادات ضرورية لسيارتك أثناء العواصف

في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة وتكرار العواصف، يصبح الاستعداد المسبق لمثل هذه الظروف ضروريًا؛ لضمان سلامتنا وسلامة عائلاتنا أثناء القيادة، في هذا المقال نقدم نصائح حول كيفية تحويل سيارتك إلى مجموعة أدوات نجاة على عجلات.

الاستعدادات الأساسية



القيادة في العواصف الجوية تشكل خطرًا على الطرق، ومن الضروري توافر بعض المستلزمات الأساسية في سيارتك، حيث يُعد الاحتفاظ بالملابس والبطانيات، واستخدام التنجيد كمواد للفراش أو الملابس المؤقتة أمرًا مفيدًا، كما أن الاحتفاظ بدبابيس الأمان والخيوط يسهل تكييف هذه الأغراض لتناسب احتياجاتك.

إسعافات أولية

ينصح بوجود مجموعة إسعافات أولية في سيارتك، في حال عدم توفرها، يمكن استخدام أجزاء من السيارة، مثل حزام الأمان لإنشاء عاصبة.

السحب والدفع

السيارات تمتلك القدرة على سحب أو دفع أشياء ثقيلة، يمكن استخدامها لتحريك الأشجار المتساقطة أو لسحب أشياء بواسطة أحزمة الأمان إذا لم يتوفر حبال.

أدوات الاتصال والبقاء



الاتصال

راديو السيارة وميزات الاتصال مثل OnStar تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي، ومع ذلك يجب تجنب استخدام الأقمار الصناعية أو الإنترنت إذا كنت تفضل عدم العثور عليك.

جمع وتخزين المياه

الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، يمكن استخدام خزان سائل الغسيل بعد تنظيفه لتخزين المياه النظيفة، الحاويات القابلة للطي تعتبر خيارًا مثاليًا لتخزين المياه داخل السيارة.

بناء الحرائق

النار ضرورية للدفء والطهي، يمكن استخدام ولاعة السجائر في السيارات القديمة أو البنزين وحشو المقاعد كوسائل لإشعال النيران.

تقنيات الإشارة والطاقة



إشارات لطلب المساعدة

في حالة العلقة، يمكن استخدام المصابيح الأمامية، المرايا، أو حتى أغطية المحور العاكسة لإرسال إشارات SOS لطلب المساعدة.

قوة الطوارئ

استخدام محول طاقة من تيار مستمر إلى تيار متردد يمكنك من الحصول على طاقة من بطارية سيارتك، يُنصح بتشغيل السيارة بين الحين والآخر للحفاظ على شحن البطارية.

مصدر ضوء وتخزين معدات النجاة



الإضاءة

استخدام المصابيح الأمامية وأضواء الفرامل والأضواء الداخلية يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في حالة انقطاع الطاقة أو العلقة.

تخزين أدوات البقاء

تخزين معدات النجاة مثل المصابيح اليدوية، الشاحن الشمسي، البطانيات، المجارف وغيرهم يجعل سيارتك مخزنًا آمنًا للطوارئ.