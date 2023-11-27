استدعاءات رانجلر XE4 وأستون مارتن
أعلنت شركة جيب عن استدعاء أكثر من 30 ألف وحدة من سيارتها الهجينة، رانجلر 4XE، في الولايات المتحدة وخارجها، يأتي هذا القرار بعد تقارير عن حوادث حرائق ناتجة عن مشاكل تقنية في السيارة.
وقد تم الكشف عن ثمانية حوادث حريق في المركبات، مما أدى إلى استدعاء 32،125 سيارة تقريبًا من موديلات 2021 إلى 2024.
يشمل الاستدعاء سيارات داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث أن جيب تقدر أن 1% من السيارات المستدعاة قد تعاني من هذه المشكلة. تتضمن الإصلاحات مراجعة البرنامج واستبدال البطارية إذا لزم الأمر، وذلك لتعزيز الأمان والسلامة.
رانجلر 4XE: قدرات استثنائية
رغم هذه المشاكل، لا يزال طراز رانجلر 4XE يتمتع بشعبية كبيرة، يُعد هذا الطراز من بين أكثر سيارات الطرق الوعرة قدرة، وهو أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من جيب، تبرز هذه السيارة بقدراتها الفائقة في التعامل مع الطرق الوعرة وتصميمها الجذاب.
وعلى الرغم من المنافسة القوية في سوق السيارات، تتميز رانجلر بمزايا تفوق منافسيها، مثل فورد برونكو وسيارات الدفع الرباعي الأخرى.
تعد Wrangler 4xe السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في السوق.
أستون مارتن تحتفظ بمحرك ICE
في تحدي للاتجاهات الحديثة نحو السيارات الكهربائية، تُظهر أستون مارتن تمسكها بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، وخاصةً محركات V12.
وفقًا لتقارير حديثة، سيستمر استخدام محرك V12 في الطرازات المستقبلية للشركة، تعتبر هذه خطوة جريئة في عالم يتجه بسرعة نحو التكنولوجيا الكهربائية.
أستون مارتن والتزامها بالتقليد
أستون مارتن تعتز بتاريخها العريق وتتمسك بالقيم التقليدية في صناعة السيارات.
رغم الضغوط للتحول نحو الطاقة النظيفة، تؤكد الشركة على أهمية الحفاظ على محركات V12 التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية.
بين التقليد والابتكار في خضم تحول صناعة السيارات العالمية نحو الكهرباء، تقف أستون مارتن في مفترق طرق بين التمسك بتقاليدها واعتماد التقنيات الحديثة، مع الحفاظ على محركات V12، تستمر الشركة في البحث عن طرق لتحسين الأداء والكفاءة.