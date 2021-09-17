ارتفاع سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2022

قام الوكيل الخاص بسيارات بي واي دي في مصر “شركة الأمل” بالإعلان عن ارتفاع أسعار بي واي دي F3 موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة للسيارة ومواصفاتها.

من الجدير بالذكر أن السيارة متوفرة بالأسواق المصرية بفئتين فقط.

سعر السيارة

الفئة السعر الأولى 188 ألف جنيه الثانية 208 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 108 حصان عدد السلندرات 4 سلندر سعة المحرك 1500 سي سي العزم الأقصى للدوران 145 نيوتن متر ناقل حركة السيارة في الفئة الأولى مانيوال ناقل حركة السيارة في الفئة الثانية أوتوماتيك

وسائل الأمان بالسيارة

نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً 2 وسائد هوائية

الكماليات الموجودة بالسيارة