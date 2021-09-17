ارتفاع سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

قام الوكيل الخاص بسيارات بي واي دي في مصر “شركة الأمل” بالإعلان عن ارتفاع أسعار بي واي دي F3  موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة للسيارة ومواصفاتها.

بي واي دي F3 موديل 2022

من الجدير بالذكر أن السيارة متوفرة بالأسواق المصرية بفئتين فقط.

  • سعر السيارة
الفئة السعر
الأولى 188 ألف جنيه
الثانية 208 ألف جنيه
  • مواصفات محرك السيارة
قوة المحرك 108 حصان
عدد السلندرات 4 سلندر
سعة المحرك 1500 سي سي
العزم الأقصى للدوران 145 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة في الفئة الأولى مانيوال
ناقل حركة السيارة في الفئة الثانية أوتوماتيك
  • وسائل الأمان بالسيارة
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
2 وسائد هوائية
  • الكماليات الموجودة بالسيارة
جنوط رياضية مقاس 15 بوصة
مصابيح ضبابية
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
مصابيح LED خلفية

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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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