ارتفاع سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2022
قام الوكيل الخاص بسيارات بي واي دي في مصر “شركة الأمل” بالإعلان عن ارتفاع أسعار بي واي دي F3 موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة للسيارة ومواصفاتها.
من الجدير بالذكر أن السيارة متوفرة بالأسواق المصرية بفئتين فقط.
- سعر السيارة
|الفئة
|السعر
|الأولى
|188 ألف جنيه
|الثانية
|208 ألف جنيه
- مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|108 حصان
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|145 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة في الفئة الأولى
|مانيوال
|ناقل حركة السيارة في الفئة الثانية
|أوتوماتيك
- وسائل الأمان بالسيارة
|نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
|نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
|2 وسائد هوائية
- الكماليات الموجودة بالسيارة
|جنوط رياضية مقاس 15 بوصة
|مصابيح ضبابية
|نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
|مصابيح LED خلفية