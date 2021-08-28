ارتفاع أسعار سيارات سكودا في مصر
أعلن الوكيل الخاص بسيارات سكودا “شركة كيان” عن زيادة أسعار جميع سيارات سكودا في مصر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع الفئات بالتفصيل.
- سكودا أوكتافيا A8
|الفئة
|السعر
|الأولى Ambition
|420 ألف جنيه
|الثانية Style
|480 ألف جنيه
|الثالثة Style Plus
|520 ألف جنيه
|الرابعة RS
|670 ألف جنيه
- سكودا كاميك
|الفئة
|السعر
|الأولى Ambition
|380 ألف جنيه
|الثانية Style
|450 ألف جنيه
- سكودا سوبيرب
|الفئة
|السعر
|الأولى Dynamic
|510 ألف جنيه
|الثانية Ambition
|575 ألف جنيه
|الثالثة Sportline
|635 ألف جنيه
|الرابعة Ambition 2.0
|705 ألف جنيه
|الخامسةSport 4×4
|835 ألف جنيه
- سكودا كاروك
|الفئة
|السعر
|الأولى Ambition
|520 ألف جنيه
|الثانية Style
|595 ألف جنيه
|الثالثة Sportline
|605 ألف جنيه
- سكودا كودياك
|الفئة
|السعر
|الأولى Active
|565 ألف جنيه
|الثانية Dynamic
|610 ألف جنيه
|الثالثة Ambition
|690 ألف جنيه
|الرابعة Style
|735 ألف جنيه
|الخامسة Sportline
|770 ألف جنيه
|السادسة L&K
|785 ألف جنيه
|السابعة Sportline 2.0
|880 ألف جنيه
- سكودا سكالا
|الفئة
|السعر
|الأولى Ambition
|360 ألف جنيه
|الثانية Style
|430 ألف جنيه