ارتفاع أسعار سيارات سكودا في مصر

أعلن الوكيل الخاص بسيارات سكودا “شركة كيان” عن زيادة أسعار جميع سيارات سكودا في مصر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع الفئات بالتفصيل.

سكودا أوكتافيا A8

الفئة السعر الأولى Ambition 420 ألف جنيه الثانية Style 480 ألف جنيه الثالثة Style Plus 520 ألف جنيه الرابعة RS 670 ألف جنيه

سكودا كاميك

الفئة السعر الأولى Ambition 380 ألف جنيه الثانية Style 450 ألف جنيه

سكودا سوبيرب

الفئة السعر الأولى Dynamic 510 ألف جنيه الثانية Ambition 575 ألف جنيه الثالثة Sportline 635 ألف جنيه الرابعة Ambition 2.0 705 ألف جنيه الخامسةSport 4×4 835 ألف جنيه

سكودا كاروك

الفئة السعر الأولى Ambition 520 ألف جنيه الثانية Style 595 ألف جنيه الثالثة Sportline 605 ألف جنيه

سكودا كودياك

الفئة السعر الأولى Active 565 ألف جنيه الثانية Dynamic 610 ألف جنيه الثالثة Ambition 690 ألف جنيه الرابعة Style 735 ألف جنيه الخامسة Sportline 770 ألف جنيه السادسة L&K 785 ألف جنيه السابعة Sportline 2.0 880 ألف جنيه

سكودا سكالا