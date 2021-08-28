ارتفاع أسعار سيارات سكودا في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص بسيارات سكودا “شركة كيان” عن زيادة أسعار جميع سيارات سكودا في مصر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع الفئات بالتفصيل.

ارتفاع أسعار السيارات في مصر
  1. سكودا أوكتافيا A8
الفئة السعر
الأولى  Ambition  420 ألف جنيه
الثانية  Style  480 ألف جنيه
الثالثة  Style Plus  520 ألف جنيه
الرابعة  RS  670 ألف جنيه
  1. سكودا كاميك
الفئة السعر
الأولى  Ambition  380 ألف جنيه
الثانية  Style  450 ألف جنيه
  1. سكودا سوبيرب
الفئة السعر
الأولى  Dynamic  510 ألف جنيه
الثانية  Ambition  575 ألف جنيه
الثالثة  Sportline  635 ألف جنيه
الرابعة  Ambition 2.0 705  ألف جنيه
الخامسةSport 4×4 835  ألف جنيه
  1. سكودا كاروك
الفئة السعر
الأولى  Ambition 520  ألف جنيه
الثانية  Style  595 ألف جنيه
الثالثة  Sportline  605 ألف جنيه
  1. سكودا كودياك
الفئة السعر
الأولى  Active  565 ألف جنيه
الثانية  Dynamic  610 ألف جنيه
الثالثة  Ambition 690  ألف جنيه
الرابعة  Style  735 ألف جنيه
الخامسة  Sportline  770 ألف جنيه
السادسة  L&K  785 ألف جنيه
السابعة  Sportline 2.0 880 ألف جنيه
  1. سكودا سكالا
الفئة السعر
الأولى  Ambition  360 ألف جنيه
الثانية Style  430 ألف جنيه


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية