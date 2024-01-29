ابرز السيارات الصينية المجهزة بمولد الأيونات السالبة

انتشرت مؤخرًا مجموعة من السيارات الصينية التي تعمل بمولد الأيونات السالبة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توجه الحكومة السعودية نحو البحث عن حلول؛ للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل حول هذه السيارات المجهزة بهذا المولد.

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ما هو مولد الأيونات السالبة؟

خلال الآونة الأخيرة ابتكر العلماء الصينيون حلًا عبقريًا لتنقية الهواء الداخل للسيارة، وهو استخدام مولد الأيونات السالبة والذي يعمل وفقًا للآتي:-

يقوم المولد بإنتاج أيونات سالبة والتي تقوم بإنشاء شحنة ثابتة حول أي ملوثات عالقة في الهواء الداخل إلى السيارة.

يحتوي المولد على لوحات تُسمى بلوحات التجميع، التي تلتصق بها جميع الجزيئات المشحونة التي تمتلئ بالشوائب.

أهم السيارات الصينية المُجهزة بمولد الأيونات السالبة

فيما يلي نوضح لكم أهم السيارات الصينية التي تعمل بهذا المولد، ومن ثَم السعر الحالي لكل منهما:-

سيارة شيري اريزو 8

واحدة من من أهم السيارات السيدان الصينية التي أنتجتها شركة شيرى.

السيارة مزودة بأقوى محرك توربيني رباعي الأسطوانات T400.

موديل السيارة سعر السيارة سيارة شيري اريزو 8 103,270 ريالًا سعوديًا

سيارة اكسيد LX

هي سيارة كروس أوفر رياضية أنيقة متعددة الاستخدامات تصلح بجدارة للطلعات اليومية.

السيارة مزودة بمحرك قوي الأداء سعة 1.5 لترًا، ومزود بأربع أسطوانات.

موديل السيارة سعر السيارة سيارة اكسيد LX يبدأ سعر السيارة من 102,235 ريالًا سعوديًا، ويصل حتى 112,585 ريالًا سعوديًا حسب الفئة.

سيارة هونشي أوسادو

هي أجدد سيارة صينية تابعة للعلامة فاو الصينية حلت على السوق السعودي، المعروفة باسم سيارة H5.

تعتمد سيارة هونشي أوسادو على محرك بنزين تيربو بسعة لترين، بقوة 223 حصانًا.