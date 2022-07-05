إنكاس تكشف عن سيارتها المُدرَّعة “لكزس أل أكس 600” مع حماية فائقة وقدرات جبَّارة

كشفت “إنكاس” عن نسخة مُصفحة من سيارة “لكزس أل أكس 600 LX” التي قامت الشركة بإعادة تصميمها لتشكِّل حصناً متيناً ضد أي محاولة خطف أو اغتيال.

يُمكنها الصمود أمام القنابل اليدوية والبنادق الهجومية

وقد تم تصميم “لكزس أل أكس 600” المدرَّعة مع مستويات حماية متقدِّمة تمكنُّها من الصمود أمام انفجار متزامن لقنبلتين يدويتين من طراز DM51. إضافة إلى الهجمات باستخدام البنادق الهجومية والذخيرة من عيار 7.62 ملم.

مقصورة شديدة الأمان والحماية

كما حرصت شركة إنكاس على تجهيز “لكزس أل أكس 600” بالزجاج الباليستي، إضافة إلى نظام تداخل إطار الباب ومقصورة الركاب شديدة الحماية. ومع بنظام التعليق المعزز، والتحصينات القوية أسفل الهيكل، قامت الشركة بتصفيح خزان الوقود ومقصورة المحرك.

إطارات بدون هواء للهروب من الأماكن الخطرة

للنجاة من أي خطورة مُحدقة والخروج من الأماكن الخطرة بسلامة تامَّة فقد زودت إنكاس سيارتها الرائعة “لكزس أل أكس 600” بإطارات بدون هواء لتحقيق ذلك.

نظام يوفِّر التواصل مع الخارج بأمان

وتتميز السيارة الجديدة بالأضواء القوية وكاميرات الرؤية الليلية إضافة إلى نظام إخماد الحرائق لحجرة المحرك. كما يمكن للعملاء طلب صفارة إنذار ونظام مخاطبة عامة، يتيح للركَّاب البقاء بأمان داخل السيارة أثناء التحدُّث مع أولئك الذين في الخارج.

ترقيات متميزة وميزات متنوعة

وتتضمَّن “لكزس أل أكس 600” مجموعة أُخرى من المميزات والترقيات منها:

عجلات الخدمة الشاقة. أنظمة مساعدة الباب. نظام الهروب الطارئ. نظام مكابح للخدمة الشاقة بعشرة مكابس مطور خصيصاً سوف يصل في وقت لاحق من هذا العام.

محرك V6 مزدوج بقوة 409 حصان

أما عن قدرات السيارة المرَّعة من إنكاس، تأتي لكزس أل أكس 600 بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 ليتر ينتج 409 حصان مع عزم دوران 649 نيوتن متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، وبنظام دفع رباعي كامل. يمكّن السيارة الخارقة من التسارع من (0-96 كم / ساعة) خلال 6.9 ثانية.