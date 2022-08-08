إم جي تعلن عن سيارتها الفاخرة الجديدة 7MG .. تعرف الأن على مواصفاتها

أعلنت شركة MG عن الصور الرسمية الأولى لسيارة MG7، وهو الموديل الجديد الذي أطلقه مؤخرا العملاق الصيني MG، وجاء الموديل الجديد على قمة مجموعة سيارات أم جيء البريطانية الأصل، حيث جاءت هذه السيارة لتنافس بقوة في سوق السيارات السيدان الفاخرة وحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته الشركة بخصوص الموديل الجديد، فإن السيارة سوف يتم إصدارها رسمياً في 17 أغسطس في الصين كأول موديل من السلسلة الجديدة التي ستنتجها الشركة تحت علامة “MG Black Label” فقد طور الصانع الصيني هذه السيارة وجعلها ترتقي إلى مستوى أعلى، حيث تهدف من خلاله الشركة إلى المنافسة في سوق السيارات الفاخرة، مما جعلها تضع الأولوية للرفاهية والمميزات الفائقة للتصميم.

تصميم ومواصفات MG7

تعتمد شركة إم جي في موديلها الجديد MG7 على التصميم المنخفض السقف حيث جاءت مشابهة في تصميمها الخارجي لسيارة أودي A 7، مع الاعتماد على الهيكل الخارجي المزود بخطوط ديناميكية قوية في مقدمة السيارة.

التصميم الخارجي تأتي المصابيح الأمامية بتقنية الليد مع شبكة رياضية مميزة مطلية بلون البيانو بلاك.

المصابيح الخلفية في موديل إم جي 7 جاءت أيضا بتقنية الليد المتصلة بجناح مدمج ليعطي ديناميكية مرور الهواء بالإضافة إلى 4 مخارج عادم رياضية. أبعاد السيارة بحسب ما جاء من الشركة فإن طول السيارة يبلغ 4884 مليمترا بينما يبلغ عرضها 1889 مليمترا مما يجعل السيارة أكثر ب 85 مللي من السيارة التي جاءت لتنافسها وهي أودي A 7 وأيضا أقصر ب 104 مل من مرسيدس CLS، وبالطبع ستكون هذه السيارة أرخص من هذه الموديلات بصورة كبيرة. التصميم الداخلي لم يعلن حتى الآن عن التصميم الداخلي لها، ولكن من المتوقع امتداد الخطوط الرياضية الفخمة داخل السيارة كما بخارجها، حيث من المتوقع أن يتم تعزيز السيارة بلوحة تحكم رقمية ومقاعد من الجلد الفاخر. المحرك كما جاء في الإعلان التشويقي للسيارة لشركة إم جي لم تكشف به عن الكثير من المواصفات للسيارة، ولكن من المتوقع أن تكون السيارة متاحة بمحرك تيربو سعة 2 لتر مما يولد قوة مقدارها 254 حصانا مع عزم دوران 405 نيوتن متر مقترن بناقل حركة من نوع ZF الأوتوماتيك والمزود بـ 9 سرعات.

ما ورد من تسريبات من داخل الشركة بأنه سيكون أيضا متوفر الموديل بمحرك آخر بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، مما ينتج عنه قوة 183 حصانا وعزم 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة من نوع DCT مزود بسبع سرعات.

من المتوقع أيضا إصدار نسخة هجين من هذه السيارة بقوة أكبر وذلك في منتصف عام 2023 وقد قررت الشركة طرح سيارة إم جي 7 الجديدة رسميا يوم 17 أغسطس، وتتفوق هذه السيارة على السيارات السيدان الأخرى من نفس العلامة التجارية مثل إم جي 5 وأم جي 6.