إلقاء الضوء على تويوتا كورولا 2024 Nightshade: تعرف على أحدث إضافة رائدة إلى عائلة تويوتا

تويوتا تكشف عن طراز كورولا 2024 الجديد، حيث تتوفر بفخامة وأداء استثنائيين في فئتي السيدان والهاتشباك، تويوتا كورولا موديل 2024 تستعد للوصول إلى جمهورية مصر العربية والظهور داخل الأسواق والمعارض، الإصدار الجديد ‘Nightshade’ يضيف لمسة خاصة وقريبًا في الفيس ليفت”، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن مواصفات السيارة.

تويوتا كورولا Nightshade 2024

الجمال الغامض والتكنولوجيا المتطورة تجتمع في سيارة الاسم الأسود، حيث تتميز السيارة بلمسات داكنة وسوداء تعكس أناقتها وتقنياتها الحديثة، تأتي بنسختين، إحداها تعمل بقوة الدفع الأمامي، والأخرى تعمل بقوة الدفع الخلفي للعجلات بتقنية الهجين، ستقدم تجربة قيادة مميزة وأداءً متميزًا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.

محرك تويوتا كورولا Nightshade

تويوتا كورولا Nightshade 2024 تعتمد على محرك سعة 2000 سي سي بقوة 169 حصانًا، وتتوفر بعلبة تروس أوتوماتيكية من فئة CVT، وفيما يتعلق بالنسخة الهجينة، تولّد قوة 134 حصانًا. هذه المواصفات تجعلها سيارة مثالية تجمع بين الأداء والكفاءة في جمهورية مصر العربية.

مقصورة تويوتا كورولا Nightshade

تأتي مقصورة سيارة تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024 مجهزة بميزات تكنولوجية متقدمة مثل شاشة معلومات ملونة بحجم 4.2 بوصة، وأجزاء قماشية فاخرة للمقاعد، وشاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة، ونظام Safety Sense 3.0، ونظام صوتي من JBL، وفتحة سقف قابلة للإمالة والانزلاق، وشاحن لاسلكي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، هذه المزايا المتطورة تضيف للراحة والأمان والترفيه في تجربة القيادة للسائق والركاب.

تصميم تويوتا كورولا Nightshade الخارجي

تمتاز سيارة تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024 بتصميم فريد وأنيق يضفي عليها شخصية مميزة، حيث تتميز بتفاصيل سوداء مذهلة تشمل شعارات تويوتا، وشبكة أمامية رياضية سوداء لامعة، ومرايا جانبية باللون الأسود، وهواية سوداء، وعجلات برونزية بقياس 18 بوصة، وجناح رياضي أسود، وسقف أسود، بالإضافة إلى مشتت وشفة باللون الأسود، هذه التفاصيل تضفي على السيارة لمسة أناقة وجاذبية لا تضاهى.