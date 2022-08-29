إطلاق سيارات جيلي مونجارو 2022-2023 في السُّعُودية…..الأسعار والمواصفات

تتوفر سيارات جيلي في المملكة العربية السُّعُودية، حيث أصدرت الوعلان التجارية الشركة الصينية للسيارات وهي الوكيل الرسمي لسيارة جيلي مونجارو الجديدة لعام 2022-2023، التي تتميز بالعديد من المواصفات والخصائص المميزة والجديدة، وهي تعد من السيارات الشبابية الرياضية، ولذلك يتوقع أن تتصدر هذه السيارة المنافسة بين العديد من السيارات في الأسواق العربية والعالمية، ونوضح لكم في هذا المقال أهم مواصفات ومميزات سيارة جيلي مونجارو الجديدة.

مميزات ومواصفات سيارة جيلي مونجارو

ونتابع معكم أهم مواصفات سيارة جيلي مونجارو 2023، ومن أبرزها التالي:

تأتي سيارة جيلي مونجارو 2023 بمحرك قوي وسريع تبلغ سعته حوالي 2000 سي، كما أنه تصل قوة الموتور إلى 235 حصان.

يبلغ دوران محرك سيارة جيلي مونجارو حوالي 350 نيوتن في المتر.

أما من حيث الشكل الخارجي فأنه تتميز السيارة بشكل جذاب شبابي يجذب الكثير من المستخدمين.

تتصف السيارة من حيث الشكل الداخلي بوجود خمس مقاعد مصنوعة من أحود أنواع الجلد للسيارات، كما أنها مزودة بوسائل أمان للسائق والركاب.

يوجد بالسيارة من الداخل شاحن لا سلكي.

مواصفات الأمان في سيارة جيلي

أولا المحافظة على الاتجاه.

تقوم بتنبيهك عند الخروج من الاتجاه.

أيضا تقوم بتنبيهك بالنِّقَاط العمياء.

كذلك تنبيهك عند التصادم الأمامي.

يوجد أيضا فرملة للطوارئ.

يوجد أيضا بالسيارة أربع كاميرات للرؤية المحيطية بدرجة 540 “برؤية عبر الهيكل”.

بالإضافة إلي حساسات أمامية وخلفية.

يوجد تعتيم للمرآية الوسطية.

أيضا يوجد فرامل مانع انغلاق ABS.

كذلك يوجد تحكم مركزي في الثبات.

مراقبة ضغط الإطارات.

تثبيت مقاعد الأطفال.

المواصفات الخارجية لسيارة جيلي

أولا يوجد إضاءة إمامية وخلفية LED متحركة.

كذلك يوجد إطار بمقاس 20 بوصة.

يوجد أيضا فآميه للزجاج الخلفي كامل.

بالإضافة إلي زجاج أمامي فآميه بنسبة 30%.

يوجد أيضا فَتْحَة سقف بانوراميه.

شنطة بالخلف يمكنك التحكم بها يدويًا.

أيضا يوجد ريموت كنترول مع مِيزة التشغيل عن بعد.

يوجد أيضا مرآيات ضم أوتوماتيك.

مواصفات سيارة جيلي من الداخل 2023

يوجد بالداخل كراسي جلد يمكنك التحكم بها كهربائيًا مع مِيزة تبريد بالأمام.

بالإضافة الى توجد بالسيارة خاصية البريك الإلكتروني

يوجد أيضا Auto hold.

أيضا يتواجد بالسيارة 3 شاشات أمامية بطول 1 متر.

بالإضافة إلي سماعات بنظام BOSE العالمي.

يوجد منفذ 12 فولت لشحن الجوال أويمكن أيضا شحن اللاب توب.

يوجد بالسيارة أيضا فتحات تكييف في الخلف.

وأيضا يوجد إضاءات محيطية بالأمام فقط 64 لون.

أسعار جيلي مونجارو 2023 في السُّعُودية

إن سعر الفئة الكاملة من السيارة الذكية geely manjaro 2023، التي يطلق عليها سبشل أيديشن حوالي تقريبًا 149,855 ريال سعودي.

ويوجد فئة أخرى بحوالي تقريبًا 141,835 ريال “37792 دولار”.