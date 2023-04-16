إصدار السيارة “مرسيدس مايباخ GLS 2024” الفخمة بمواصفات خيالية.. تعرف على السعر بالسوق السعودي

تتميز سيارة مرسيدس مايباخ GLS 2024 بمزيج مثالي من سمات الفخامة والرفاهية والأداء العالي كونها سيارة كروس أوفر هجينة، وإذا كنت تمتلك الميزانية الكافية، فلا تتردد في الحصول عليها، وتضم شركة مرسيدس فروع مثل AMG للحصول على سيارات الأداء العالي، وClass للحصول على سيارات فاخرة، وأكثر فروعها فخامةً وهو فرع مايباخ، وتم تحديث سيارة مرسيدس مايباخ GLS 2024 بتحديثات جديدة تم تسميتها فيس ليفت، وهذه التحديثات تعد الجيل الأول منذ عام 2019.

مميزات مرسيدس مايباخ GLS 2024

تتميز هذه السيارة بمقصورة داخلية فاخرة وفخمة.

تصميم خارجي يجمع بين الأناقة والجرأة من خلال اللونين المتداخلين المميزين.

كما يبلغ سعرها أقل بكثير من منافسيها في السوق.

ويعمل محركها بثمانية سلندرات لإنتاج صوت عالٍ ومثير خلال التسارع.

ما هي عيوب تلك السيارة؟

هو عيب واحد فقط وهو أنها لا تحتوي على تقنيات متطورة مثل سيارات مرسيدس بنز.

تعرف على التحديثات الجديدة بالسيارة

تمتلك السيارة مرسيدس مايباخ GLS 2024 تحسينات كبيرة في التصميم الخارجي، حيث تم اعادة صناعة المصد والشبك الامامي لجعلها أكثر جاذبية.

وتم تصميم الشبك بشرائح عمودية وفتحات تهوية جديدة، ويظهر شعار مايباخ في الارض عند فتح الأبواب.

كما حصلت الاطارات على اعادة تصميم وتحتوي على خيارات متعددة للألوان.

وفي الداخل، تتميز المقصورة بالفخامة والراحة، حيث يتوفر غطاء جلدي فاخر على جميع المقاعد بخيارات متداخلة من الالوان، ويمكن اختيار الأبيض الكريستالي والفضي الرمادي أو البني والبيج.

كما تحتوي السيارة على اضاءة ترحيبية عند فتح الأبواب.

يذكر أن السيارة طرحت موديلها الجديد 2024 بعدما لم يحظَ بالكثير من الاهتمام في موديل عام 2023.

مواصفات السيارة من الخارج

يتميز تصميم المصابيح الأمامية في سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 بالطابع التقليدي حيث يتكون شكلها من مستطيل ويتضمن شرائح من لمبات LED وعدسات لمبات نهارية.

كما تحتوي الفتحة التهوية الثلاثية في الجزء السفلي من المصد على شعار مايباخ.

في حين تتميز العجلات بحجم 23 بوصة وتتضمن جنوطًا كبيرة تحتوي على فتحات ومقابض الأبواب بنفس لون هيكل السيارة، بالإضافة إلى مرايا جانبية تتماشى مع لون السيارة.

تأتي واجهة المقدمة للسيارة بشبك كبير الحجم مع شرائح عمودية وإطار من الكروم اللامع، ويوجد شعار مرسيدس الشهير على غطاء المحرك بشكل بارز، بينما يتوافر شعار مايباخ أيضًا على الشبك.

أما المصد الخلفي فيتضمن أضواء خلفية LED ذات ثلاث لمبات مع شريط من الكروم اللامع يفصل بينها، وتحتوي الفتحة السفلية على مصابيح ضباب محاطة بإطار من الكروم اللامع، بالإضافة إلى فتحات عادم الوقود.

وفيما يتعلق بالجناح الخلفي، يتميز بحجم كبير ويوجد فتحة بانوراما كبيرة الحجم في أعلى السقف.

المواصفات الداخلية بالسيارة

تتميز داخلية السيارة بشاشة الملاحة الكبيرة ذات حجم 12.3 بوصة والتي تبرز بشكل لافت عن هيكل الكونسول الوسطي، وتلامسها شاشة أخرى بنفس الحجم والتي تخصصت لعرض المعلومات وسرعة السيارة ومؤشر ار بي ام.

يتميز الدركسون بتصميمه الثلاثي الأبعاد واستخدام الألوان الأبيض والأسود، وهو متعدد الاستخدامات، وخلفه يوجد مبدل السرعات.

إمكانيات محرك السيارة

تتوفر هذه السيارة بمحرك واحد فقط، وهو بسعة 4.0 لتر ومؤلف من 8 سلندرات ثنائية التيربو، بالإضافة إلى محرك كهربائي إضافي للحصول على قوة إجمالية تصل إلى 550 حصانًا عند 6500 لفة في الدقيقة.

ويصل عزم دوران المحرك إلى 538 رطلًا قدمًا عند 2500 لفة في الدقيقة، ويأتي مع ناقل حركة آلي يحتوي على 9 سرعات.

وتتميز هذه السيارة بتسارع رائع حيث يتمكن المحرك من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثوانٍ فقط، وتصل إلى سرعة 160 كم/س في غضون 9.4 ثوانٍ، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 209 كم/س.

سعر السيارة بالمملكة العربية السعودية

سعر السيارة طراز GLS 600 هو 175,000 دولار امريكي، وهو ما يعادل 655,000 ريال سعودي.

صور مرسيدس مايباخ GLS 2024