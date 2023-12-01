أيهما أفضل لك.. مقارنة شاملة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان 2024

هناك العديد من محبي البحث عن أفضل السيارات موديل “الكروس أوفر” ويظلون يتابعون في معارض السيارات ومواقع الانترنت للوصول إلى الاختيار الأمثل لهم، وتعد من السيارات الأمثل هي سيارة “كيا سبورتاج 2024” والتي تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة، وتأتي بالمنافسة مع سيارة “هيونداي توسان 2024″، وإذا كنت في حيرة أيهما أفضل لك سنوفر لكم من خلال موقعنا مقارنة بين السيارتين.

أولاً: مستوى الأداء على الطريق

تعتبر سيارات الكروس أوفر من أفضل السيارات في الأسواق التي تتحمل الطرق الصعبة ومناسبة للتنقل بشكل يومي دون مواجهة مشكلات مثل باقي الأنواع الأخري، ومن خلال الجدول التالي سيوضح لكم الفرق بين كيا سبورتاج 2023 و هيونداي توسان 2024 من ناحية المحرك والأداء.

كيا سبورتاج 2024

تحتوي كيا سبورتاج 2024 على نوعين من المحركات وكل واحد لديه مواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

عدد الأسطوانات 4 أسطوانة السعة 1.6 لتر القوة الحصانية 180 حصان استهلاك الوقود 16.1 كم/ لتر

المحرك الثاني

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات السعة 2.0 لتر القوة الحصانية 159 حصان استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

سيارة هيونداي توسان 2024

كما أن هيونداي توسان 2024 لها فئتين من المحرك بمواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات السعة 1.6 لتر القوة الحصانية 159 حصان استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

المحرك الثاني

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات السعة 2.0 لتر القوة الحصانية 159 حصان استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

الأبعاد الخارجية

الأبعاد هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024 الطول 4500 مم 4515 مم العرض 1855 مم 1865 مم الارتفاع 1650 مم 1650 مم قاعدة العجلات 2680 مم 2680 مم سعة الشنطة الخلفية 503 لتر 591 لتر

المواصفات الخارجية بينهما



تعد كل من سيارة كيا سبورتاج وهيونداي توسان 2024 لهم مظهر رائع وجذاب، فألوانهم تتناسب مع جميع الأذواق ولها هيكل انسيابي يوضح الابتكار والإبداع:

المواصفات هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024 إضاءة نهارية LED يدعم يدعم زجاج ملون خلفي وجانبي يدعم لا يدعم عوارض فوق السقف للتحميل يدعم لا يدعم حساسات إضاءة يدعم يدعم جنوط رياضي 17 بوصة يدعم لا يدعم مصابيح أمامية LED يدعم يدعم مصابيح خلفية LED يدعم لا يدعم زر التشغيل/ إيقاف المحرك يدعم يدعم تشغيل المحرك عن بعد يدعم يدعم حساس مطر لا يدعم يدعم المرايا الجانبية طي كهربائي يدعم يدعم

المواصفات الداخلية

المواصفات هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024 المرايا الجانبية كهربائية لا يدعم يدعم التحكم بالنظام الصوتي عبر عجلة القيادة لا يدعم يدعم فتحة سقف بانوراما لا يدعم يدعم تكييف أوتوماتيك يدعم يدعم مفتاح ذكي بزر إدارة لا يدعم يدعم شاشة 8 بوصة لا يدعم يدعم توصيل الهواتف الذكية لا يدعم يدعم تكييف هواء يدعم يدعم شاشة معلومات وسطية يدعم يدعم نظام توصيل لا سلكي/ بلوتوث لا يدعم يدعم شاشة عرض البيانات 10.25 بوصة يدعم لا يدعم عجلة قيادة متعددة الاستخدامات يدعم لا يدعم

وسائل السلامة والأمان