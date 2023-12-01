أخبار السيارات

أيهما أفضل لك.. مقارنة شاملة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان 2024

إيمان علي

هناك العديد من محبي البحث عن أفضل السيارات موديل “الكروس أوفر” ويظلون يتابعون في معارض السيارات ومواقع الانترنت للوصول إلى الاختيار الأمثل لهم، وتعد من السيارات الأمثل هي سيارة “كيا سبورتاج 2024” والتي تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة، وتأتي بالمنافسة مع سيارة “هيونداي توسان 2024″، وإذا كنت في حيرة أيهما أفضل لك سنوفر لكم من خلال موقعنا مقارنة بين السيارتين.

أولاً: مستوى الأداء على الطريق

تعتبر سيارات الكروس أوفر من أفضل السيارات في الأسواق التي تتحمل الطرق الصعبة ومناسبة للتنقل بشكل يومي دون مواجهة مشكلات مثل باقي الأنواع الأخري، ومن خلال الجدول التالي سيوضح لكم الفرق بين كيا سبورتاج 2023 و هيونداي توسان 2024 من ناحية المحرك والأداء.

كيا سبورتاج 2024

تحتوي كيا سبورتاج 2024 على نوعين من المحركات وكل واحد لديه مواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

عدد الأسطوانات 4 أسطوانة
السعة 1.6 لتر
القوة الحصانية 180 حصان
استهلاك الوقود 16.1 كم/ لتر

المحرك الثاني

 عدد الأسطوانات 4 أسطوانات
السعة 2.0 لتر
القوة الحصانية 159 حصان
استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

سيارة هيونداي توسان 2024

كما أن هيونداي توسان 2024 لها فئتين من المحرك بمواصفات مختلفة وهم كالتالي:

المحرك الأول

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات
السعة 1.6 لتر
القوة الحصانية 159 حصان
استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

المحرك الثاني

عدد الأسطوانات 4 أسطوانات
السعة 2.0 لتر
القوة الحصانية 159 حصان
استهلاك الوقود 13.8 كم/ لتر

الأبعاد الخارجية

 الأبعاد هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024
الطول 4500 مم 4515 مم
العرض 1855 مم 1865 مم
الارتفاع 1650 مم 1650 مم
قاعدة العجلات 2680 مم 2680 مم
سعة الشنطة الخلفية 503 لتر 591 لتر

المواصفات الخارجية بينهما

تعد كل من سيارة كيا سبورتاج وهيونداي توسان 2024 لهم مظهر رائع وجذاب، فألوانهم تتناسب مع جميع الأذواق ولها هيكل انسيابي يوضح الابتكار والإبداع:

المواصفات هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024
إضاءة نهارية LED يدعم يدعم
زجاج ملون خلفي وجانبي يدعم لا يدعم
عوارض فوق السقف للتحميل يدعم لا يدعم
حساسات إضاءة يدعم يدعم
جنوط رياضي 17 بوصة يدعم لا يدعم
مصابيح أمامية LED يدعم يدعم
مصابيح خلفية LED يدعم لا يدعم
زر التشغيل/ إيقاف المحرك يدعم يدعم
تشغيل المحرك عن بعد يدعم يدعم
حساس مطر لا يدعم يدعم
المرايا الجانبية طي كهربائي يدعم يدعم

المواصفات الداخلية

المواصفات هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024
المرايا الجانبية كهربائية لا يدعم يدعم
التحكم بالنظام الصوتي عبر عجلة القيادة لا يدعم يدعم
فتحة سقف بانوراما لا يدعم يدعم
تكييف أوتوماتيك يدعم يدعم
مفتاح ذكي بزر إدارة لا يدعم يدعم
شاشة 8 بوصة لا يدعم يدعم
توصيل الهواتف الذكية لا يدعم يدعم
تكييف هواء يدعم يدعم
شاشة معلومات وسطية يدعم يدعم
نظام توصيل لا سلكي/ بلوتوث لا يدعم يدعم
شاشة عرض البيانات 10.25 بوصة يدعم لا يدعم
عجلة قيادة متعددة الاستخدامات يدعم لا يدعم

وسائل السلامة والأمان

المواصفات هيونداي توسان 2024 كيا سبورتاج 2024
تحذير النقطة العمياء يدعم لا يدعم
تحديد الاصطدام من الأمام يدعم لا يدعم
تحذير الخروج عن المسار يدعم لا يدعم
نظام المحافظة على المسار يدعم لا يدعم
رؤية النقطة العمياء بالشاشة يدعم لا يدعم
تحذير عند الخروج من السيارة يدعم لا يدعم
تنبيه عند الروجوع يدعم لا يدعم
كاميرا 360 درجة يدعم لا يدعم
المقاعد الأمامية بها تبريد يدعم لا يدعم
التحكم بالكراسي كهربائي يدعم يدعم
فتح الشنطة الخلفية كهربائي يدعم يدعم
وسائد هوائية يدعم يدعم
تشغيل المحرك عن بعد يدعم يدعم

Avatar of إيمان علي
إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل