أودي تثبت قوتها السوقية وتعزز التزامها بالتحول الكهربائي

في عام 2023، حققت أودي إنجازًا ملحوظًا بتسليم حوالي 1.9 مليون سيارة جديدة، بما في ذلك 178,000 سيارة كهربائية بالكامل، مما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، هذه النتائج تُظهر القوة السوقية لأودي وتُعد دافعًا قويًا لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصةً مع التحول نحو التنقل الكهربائي.

النجاح المتزايد والتركيز على الكهرباء

هيلدغارد فورتمان، عضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق في أودي، أكدت على نجاح عام 2023 بزيادة تجاوزت 17% في تسليم السيارات الجديدة، كما أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه الفريق والوكلاء في تحقيق هذا النجاح، مع الإشارة إلى تحقيق مبيعات قوية في الأسواق الأساسية كأوروبا، الولايات المتحدة، والصين، وأكدت على التزام أودي بالتحول نحو التنقل الكهربائي، وهو ما يتجلى في خطتها لعرض سيارة Q6 e-tron.

تسليم السيارات الكهربائية والخطط المستقبلية

لفتت أودي الأنظار بتسليم أكثر من 178,000 سيارة كهربائية في عام 2023، بزيادة تفوق 51%، وتعكس الإقبال الكبير على سيارة Q4 e-tron، التي شهدت ارتفاعًا بأكثر من 112%، هذا وقد تستعد أودي لعرض سيارتها Q6 e-tron واستعراض المنصة الكهربائية المبتكرة (PPE)، مع التخطيط لإطلاق المزيد من الطرازات الكهربائية.

تحسين سلاسل التوريد والأداء القوي

بفضل تحسين سلاسل التوريد، استطاعت أودي تلبية الطلب المتزايد على سياراتها بكفاءة، حيث شهدت طرازات مثل Q5، A6، وA4 مبيعات قوية، أيضًا سلّمت أودي سبورت حوالي 48,000 سيارة جديدة فائقة الأداء بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق.

النمو في الشرق الأوسط وتركيز على الكهرباء

شهدت مبيعات أودي في الشرق الأوسط ارتفاعًا بنسبة 6% في عام 2023، مع تحقيق زيادة قوية في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 73%، والتي تضمنت طراز e-tron GT، رينيه كونسيرج، المدير العام لأودي في الشرق الأوسط، أكد على التزام الشركة بتعزيز مبيعاتها وتحسين تجربة العملاء، مع التركيز على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وطرازات S.