أهم خطوات نقل ملكيه السيارة والتراخيص الخاصة بها

السيارة أصبحت من الضروريات لدى البعض وخاصه سكان المدن الجديدة ، حيث لا تتوافر وسائل النقل داخليا بوفرة، واستغلال أصحاب العربات والمركبات المتوسطة، لحاجه السكان فى الانتقال بين أنحاء المنطقة، علاوة على ارتفاع أسعار النقل بواسطه الميكروباص أو المنيى باص حتى وسائل النقل العام، فهو ينتقل بين اكثر من وسيلة مواصلات ذهابا وعوده من منزله إلى عمله خلال أيام العمل طوال الشهر، مما يستنزف الكثير من الدخل الخاص به، لذا بلجاء الكثير شراء سيارة مستعمله ظنا منه أنها الأرخص فى الوقت الحالي، وسوف تقدم لكم شيكه نجوم مصرية الخطوات اللازمة لعمل عقد البيع المسجل، وجراءات نقل الملكية بالمرور.

أجراءات التسجيل والبيع للسيارة فى الشهر العقاري

تذهب ال الموظف المختص لشراء نموذج بيع سيارة قيمته خمس جنيهات، ونملى البيانات داخله، من خلال توكيل البيع الذي معك من صاحب السيارة الأصل،تختم هذا المستند من مدير الفرع، ثم تتوجه لموظف لتقدير قيمة المصروفات، وتقوم بتوريد المبلغ المحدد إلى الخزينة وتتوجه بعد ذالك إلى موظف السجلات الذي يكتب فى السجلات جميع بيانات البائع والمشتري وتقوم بالتوقيع والبصم على هذا، وتتوجه بعدها إلى تصوير العقد، وتستلم وصلات التصوير وتذهب بالعقد إلى المدير مرة اخرى للتوقع والختم على عقد البيع النهائي.

أجراءات نقل الملكية للسيارة فى المرور

أكيد سوف نحتاج العقود أللي معاك من الشهر العقاري، أول حاجه عمل شهادة مخالفات فى المرور ودى مدتها 15 يوم من تاريخ صدورها، من اقرب مكتب للبريد قيمة استخراجها 20 جنيه، تتوجه بالسيارة إلى فسم المرور التابع للسيارة وعنوانك، تذهب لقسم الفحص، تقدم الأوراق المطلوبة مع رخصه السيارة خاصتك.

خطوات فحص السيارة فى المرور

سوف نبداء من بداية تقديم أوراق السيارة وعقود البيع والتوكيلات الخاصة بالسيارة، تتوجه لشراء المثلث وحقيبة طبيه وخلافه بمبلغ150 جنيه، إضافة إلى ملف جديد لورق سيارتك وتكتب عليه أسمك من الموظف المختص بذالك ب 65 جنيه، وطفاية حريق ب400 جنيه، وتباء بعد هذا فى فحص ومطابقة السيارة من خلال موظف مختص لرفع بصمة السيارة ورقم الشاسيه، وبعد المطابقة يأتي الضابط المختص بفحص السيارة من الخارج والداخل والتوقيع بصلاحيتها، انت كده قطعت اكتر من نصف المشوار.

أجراءات نقل الملكية للسيارة بالمرور

تتوجه بالورق الذي فى جعبتك والملف الخاص بك وتذهب لمكتب التسجيل بالمرور ومعاك صورتين من البطاقة الشخصية بك وتقدم الورق كله للموظف المختص، يطلب منك توريد مبلغ الترخيص تورد وترجع له تأني يطلب منك أرقام العربية القديمة تفكها وبعديها تسلمها للموظف المختص بالأرقام، يستلمها منك ويسلمك لوحة أرقام جديدة تتنظر برهة من الوقت وتسلم رخصه العربية الجديدة وملصق إلكتروني تلصقه علة زجاج العربية من الداخل، انتظر ممكن تفك وتركب لوحه أرقام السيارة من خلال مكتب صغير فى مكان الفحص بياخد منك 30 جنيه.

تكاليف نقل الملكية للسيارة والتراخيص بالمرور

تختلف التكلفة النهائية من سيارة واخرى ومن خلال سنوات الفحص والتامين وحسي سعه السيارة ميلا لو سيارة 127 تكلفة التسجيل فى الشهر العقاري 225 جنيه، وفى المرور لمدة ثلاث سنوات 1000 أو اكثر حسب ما تبقى من ترخيص فى الرخصة القديمة.