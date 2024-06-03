أكثر من 75 ألف طلب شراء لسيارة Xiaomi الكهربائية SU7 خلال أسابيع من إطلاقها!

أعلنت شركة Xiaomi عن تلقيها أكثر من 70- 75 ألف طلب تقريباً لشراء مؤكد لسيارتها الكهربائية الجديدة SU7، منذ إطلاقها قبل أسابيع قليلة فقط، وفقًا لمؤسس الشركة Lei Jun، فإن هذا العدد الكبير من الطلبات يعكس نجاح السيارة في السوق المحلي الصيني.

أكثر من 75 ألف طلب شراء لسيارة Xiaomi الكهربائية SU7 خلال أسابيع من إطلاقها!

تفاصيل الطلبات والإنتاج:

أكد Lei Jun في اجتماع للمستثمرين أن الشركة تخطط لإنتاج وتسليم 100 ألف سيارة خلال العام الجاري 2024، وصرح الرئيس التنفيذي Lu Weibing عبر منصة Weibo بأن Xiaomi تهدف إلى تسليم أكثر من 100 ألف سيارة في العام المقبل، مؤكدًا على التزام الشركة بجدول زمني دقيق لتسليم السيارات.

بدأت الشركة بالفعل في تسليم الإصدار الأساسي من SU7 للمشترين قبل الموعد المحدد، مما يعكس كفاءة عمليات الإنتاج والتسليم للشركة، كما تم تسليم مجموعة محدودة مكونة من 5000 سيارة بإسم «إصدار المؤسس» في 3 أبريل، مع توقع بدء تسليم طرازات Max هذا الشهر وطرازات Pro بحلول نهاية مايو شهر 5 – 2024.

السوق والتحديات:

قالت الشركة أن السيارة ستكون حصرية للسوق الصيني خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث تركز Xiaomi على تواجدها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

حيث أن السيارة الجديدة تتشارك العديد من سمات التصميم مع سيارات Porsche، وتأتي بسعر أقل من 30 ألف دولار أمريكي للطراز الأساسي، مما يجعلها أقل تكلفة من سيارة Tesla Model 3 في الصين بمقدار 4 آلاف دولار أمريكي.

تأثير السوق واستراتيجية التسعير:

إطلاق سيارة SU7 أدى إلى حدوث تقلبات في السوق الصيني، حيث أعلنت شركات السيارات الكهربائية الصينية الأخرى عن تخفيضات كبيرة في الأسعار، بما في ذلك شركة Tesla،

مع التزام الشركة بمواعيد التسليم المحددة، وتقديمها أسعار تنافسية، يبدو أن Xiaomi على الطريق الصحيح للسيطرة على حصة من سوق السيارات الكهربائية المحلي.

الأسئلة الشائعة:

ما هو عدد الطلبات المؤكدة للسيارة؟

تلقت الشركة أكثر من 70 – 75 ألف طلب شراء مؤكد منذ إطلاق السيارة.

ما هي خطط Xiaomi للإنتاج والتسليم في عام 2024؟

تخطط الشركة لإنتاج وتسليم 100 ألف سيارة خلال العام 2024.

هل ستكون السيارة متاحة خارج الصين؟

وفقًا للشركة، ستكون السيارة حصرية للسوق الصيني خلال الـ 3 سنوات الأولى.

ما هو سعر سيارة SU7 مقارنة بسيارات Tesla؟