بالصور.. لمُحبي “سيد الألوان” حزمة طلاء يابانية تجعل من “بورشه 911” أكثر سيارة سوداء في العالم

تمكَّنت شركة كويو أورينت اليابانية من إطلاق “Musou Black” أشد أنواع الأكريليك المائئ سواداً في العالم، ذلك اللون الذي أطفئ بريق نسخة من سيارة بورشه 911 بشكلٍ غير مسبوق.

معدَّل انعكاس منخفض وسواد أشد

وتمكَّن “Musou Black” من تخفيف معدل الانعكاس إلى 0.6 بالمائة من الضوء المرئي، وهو ما يجعل بورشه 911 أغمق من سيارة “فانتابلاك بي أم دبليو أكس 6” التي تعكس حوالي 1بالمائة من الضوء بشكلٍ عام.

لا يمكن وضع أي طبقة واقية فوق الطلاء

الطلاء الأسود الجديد مصنوع بما يتناسب مع اللَّوائح البيئية، كما أنَّه عديم الرائحة تقريباً، إلَّا أنَّ الشركة قد أوضحت أنَّه وللحفاظ على مظهره شديد السواد، لا يمكن استخدام الشمع أو وضع أي طبقة واقية فوق الطلاء الخشن المسحوق، لأن هذا يعني أن وظيفة الطلاء معرضة بشدة للعوامل الجوية، خاصة المطر.

يتوفر “Musou Black” للشراء وتلبية جميع الاحتياجات التي تتعلق باللون شديد السواد بسعر 18 دولار لكل ثلاث أونصات، وهو ما يجعل هذا النوع من الطلاء مكلفاً للغاية خاصة عند الحاجة إلى كميات أكبر.