أقوى عروض رمضان للسيارات 2022.. عروض تويوتا وهيونداي في السعودية

نقدم لحضراتكم أعزائي زوار موقعنا نجوم مصرية عروض رمضان للسيارات 2022، حيث تقوم الكثير من المعارض والشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالمملكة العربية السُّعُودية بإطلاق عروض قوية ومميزة لعملائها على أسعار السيارات على مدار شهر رمضان المبارك؛ لذا يحرص عدد كبير من محبي السيارات في السُّعُودية على شراء سيارة أحلامهم والاستفادة من عروض التخفيض في الأسعار بمناسبة رمضان، وتعد عروض سيارات تويوتا هي أكثر ما يبحث عنه شريحة كبيرة من العملاء، كما يتم عرض باقات متنوعة ومميزة من مختلف ماركات السيارات الرائدة على مستوى العالم.

عروض رمضان للسيارات 2022

لقد قامت العديد من الشركات الرائدة في مجال السيارات في المملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن عروض السيارات المتاحة مع بداية شهر رمضان الجاري، وبدأ الآلاف من المواطنين السعودين أو المقيمين داخل الدولة بالبحث عن عروض شركة فورد ولينكون وهيونداي وشيفروليه وغيرهم الكثير.

ويذكر أنه تم إطلاق الكثير من التسهيلات من جانب تلك الشركات للمواطنين الراغبين في شراء السيارات بحيث يمكنهم الدفع كاش أو بأحد أنظمة التقسيط، بالإضافة إلى توافر أنواع عديدة جدًا من السيارات التي تناسب الجميع بأسعار مرضية ومناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة ومميزات خيالية.

عروض رمضان للسيارات 2022 تويوتا

تتنافس شركات السيارات في المملكة الغربية السعودية في التنافس فيما بينها من أجل جذب أكبر عدد من العملاء للاستفادة من عروض السيارات المتاحة التي توفرها الشركات بأسعار تفوق الخيال تناسب الجميع وبأنظمة سداد متعددة بنفس سعر الكاش.

إضافة إلى ذلك تقوم بعض الشركات بمنح المواطنين تمويل مالي لمساعدتهم على شراء سيارة الأحلام مثل شركة عبد اللطيف جميل، ونعرض لحضراتكم فيما يلي أقوى عروض تويوتا لشهر رمضان 2022.

1. عروض سيارة تويوتا كامري Toyota camry Hybrid 2021 سعة 2.5.

القسط الشهري يصل إلى 1768 ريال سعودي.

الدفعة الأولى “مقدم الشراء” يبلغ 8910 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

2. عروض سيارات تويوتا كامري Toyota camry 2022 سعة 2.5

قيمة القسط الشهري= 1904 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولى= 9600 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

3. عروض سيارات Toyota carmy LE 2.5L Basic تويوتا كامري 2022

قيمة القسط الشهري= 1663 ريال سعودي.

الدفعة الأولى= 8380 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

4. عروض سيارات 2022 تويوتا كورولا Toyota COROLLA XLI developer

القسط الشهري= 1557 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولى= 6860 ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

أقوى عروض هيونداي للسيارات في السعودية

تم إطلاق عروض سيارات بالتقسيط المريح من قبل هيونداي ضمن عروض رمضان للسيارات 2022، وقد أقبل عليها عدد كبير من العملاء؛ بفضل المميزات المتعددة التي تتمتع بها، ناهيك عن الأسعار المخفضة وأنظمة التقسيط التي تصل إلى 60 شهرًا.

1. عروض سيارات هيونداي إلنترا Hyundai Elantra 2022

قيمة القسط الشهري= 1404 ريال سعودي.

إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

2. عروض سيارات هيونداي إلنترا سمارت Hyundai Elantra 2022

قيمة القسط الشهري= 1450 ريال سعودي.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا.

3. عروض سيارات هيونداي سوناتا Hyundai Sonata 2022