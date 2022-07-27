بعد ارتفاع أسعار البنزين| أفضل 5 سيارات موفرة للوقود بكفاءة عالية وسعر مناسب

بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم في مصر وعدد من الدول العربية، يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل السيارات الموفرة للوقود والاقتصادية والمناسبة للسعر، وتلبي الاحتياجات المختلفة لعملائها بكفاءة عالية، لذلك سنوفر لكم قائمة بأفضل 5 سيارات موفرة للوقود 2022.

أفضل 5 سيارات موفرة للوقود بكفاءة عالية

هناك العديد من السيارات في الوقت الحالي والتي تعد من أفضل السيارات الموفرة للوقود بالإضافة إلى أنها تعمل بكفاءة عالية وسعرها مناسب للغاية، ومن خلال موضوعنا اليوم سنعرض عليكم أفضل السيارات الأقل الاستهلاك للبنزين.

ميتسوبيشي سبيس ستار

تعد ميتسوبيشي سبيس ستار في قائمة أفضل السيارات الموفرة لاستهلاك الوقود وتتميز السيارةات بالمواصفات التالية:

محرك ثلاث أسطوانات. سعة المحرك 1.2 لتر. استهلاك بنزين 22.1 كيلو متر/ لتر دفع أمامي ناقل حركة CVT

سوزوكي سويفت 2022

تأتي في المرتبة الثانية سيارة سوزوكي سويفت 2022 والتي تعد موفرة لاستهلاك الوقود، كما أنها لها معجبين في جمبع البلاد حول العالم وتتميز بمواصفات رائعة واقتصادية:

المحرك رباعي الأسطوانات. سعة 1.2 لتر. استهلاك وقود 22 كيلو متر/ لتر دفع العجلات أمامي. ناقل حركة CVT

جيلي بين راي 2023

أما عن سيارة جيلي بين راي 2023 فقد قامت الشركة المصنعة على تصميمها بمعايير توفير استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي للسيارة أنيق وشيك ومن الداخل فاخرة للغاية ومن أهم مواصفات السيارة:

محرك ثلاثي الأسطوانات. بسعة 1 لتر. استهلاك وقود 20.9 كم/لتر. دفع العجلات أمامي ناقل الحركة أتوماتيك.

هوندا سيتي 2022

أما عن سيارة هوندا سيتي 2022 تأتي في المرتبة الرابعة وتتميز بـ:

محرك : رباعي الأسطوانات. بسعة : 1.5 لتر. استهلاك وقود : 20.5 كم، لتر. ناقل الحركة : CVT

شيري تيجو 2 برو 2022

وعن المرتبة الختمسة تأتي سيارة شيري تيجو 2 برو 2022 والتي تم تصميمها على أنها موفرة لاستهلاك الوقود، بالإضافة إلى الإمكانيات التي تحتويها ومن أهم مواصفات السيارة هي:

محرك : ثلاثي الإسطوانات. بسعة 1 لتر. استهلاك وقود : 20.2 كم/ لتر ناقل حركة : CVT دفع العجلات : أمامي

بعد ارتفاع أسعار البنزين| سوزوكي ألتا 2023 سيارة مدهشة موفرة للوقود رخيصة الثمن