أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية 2023

يهتم الكثيرون بمتابعة ضخمة للعبة كرة القدم لكن أيضا يتملك الكثيرون الشغف بالسيارات كأفضل وسيلة ترفيهية قد تمنحهم شعورا بالتفرد. لذلك، يسأل الكثيرون عن أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية؟

هناك أنماط مختلفة لأنواع السيارات، مثل السيدان، والكوبية، والكابريوليه، ومركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUVs) ولكن تعتبر مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUVs) هي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية بسبب قدرتها العالية على السير في أنواع الطرق المختلفة سواء الوعرة أو العادية.

تتميز مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUVs) بارتفاعها عن الأرض، مع خيارات الدفع على جميع العجلات (AWD) والدفع الرباعي (4WD)، مما يمنحها القدرة على الأداء بسلاسة وقوة على التضاريس الوعرة، محافظة علي روعة الأداء.

تأتي واحدة من أهم نقاط القوة لمركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUVs) هي أن العديد منها تتوفر بسعة 7 مقاعد، وهذا يجعل مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUVs) خيارًا واضحًا لأهالي المملكة العربية السعودية.

هنا نسرد لكم بالترتيب أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية:

تويوتا لاند كروزر 2023 نيسان باترول 2023 ميتسوبيشي باجيرو 2023 فورد اكسبلورر 2023 تويوتا فورتشنر 2023

1-تويوتا لاند كروزر 2023

تويوتا لاند كروزر ذات السبع مقاعد هي الخيار الأجدر بالفوز بالمركز الأول في قائمة أفضل 5 سيارات دفع رباعي رياضية في المملكة العربية السعودية. هذه المركبة تشتهر بقدرتها الفائقة على السير على الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة، وتكفي لنقل 7 ركاب بكل سهولة. كما أنها مزودة بتقنيات متطورة وميزات أمان عالية تجعلها خيارًا شائعًا بين سائقي المملكة العربية السعودية.

يترابط تاريخ لاند كروزر (Land Cruiser) وهويتها بشكل وثيق بفضل 60 عامًا من التاريخ القوي الذي تتمتع به، فهي تتميز بتصميم هيكلها الصلب، ومحركها القوي وأنظمة الدفع الرباعي المتطورة. مما يجعل هذه المركبة هي البطل الرابح بين كل الخيارات.

2-نيسان باترول 2023

عندما نتحدث عن واحدة من أشهر وأكثر سيارات الدفع الرباعي الرياضية المحبوبة والموثوق بها في منطقة الخليج، فإن الاسم الذي يأتي إلى الذهن بطبيعة الحال هو نيسان باترول.

تتوفر نيسان باترول بعدة إصدارات في المملكة العربية السعودية، منها XE وST2 وSE Platinum City وLE Platinum City وNismo، وتتميز سيارة نيسان باترول بقوتها في توفير مستوى استثنائي من الراحة، وليس فقط على الطرق العادية، بل أيضًا في المناطق الوعرة مثل الصحراء والتضاريس الجبلية. ولذلك، تبقي نيسان باترول منافس شرس في قائمة أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية.

3-ميتسوبيشي باجيرو 2023

تُعد سيارة “ميتسوبيشي باجيرو” اليابانية ذات الـ7 مقاعد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والأكثر ملائمة لرحلاتك اليومية أو إذا كنت من عشاق القيادة في الطرق الوعرة. وتشتهر هذه السيارة بتعليقها القوي وتقنيتها الرباعية الدفع.

تعتبر “ميتسوبيشي باجيرو” إحدى أفضل خيارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المتاحة لك، وهي بالتأكيد واحدة من السيارات التي يتم إدراجها في قائمة أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة.

تتميز سيارة “ميتسوبيشي باجيرو” طراز 3.5L GLS – E27 HL بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة تصل إلى 189 حصانًا وعزم دوران يبلغ 306 نيوتن متر.

وتأتي هذه السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات مع وظيفة “تيبترونيك”. كما توفر سيارة “ميتسوبيشي باجيرو” قيمة ممتازة مقابل السعر بفضل قدرتها القوية وميزاتها الواسعة ومعدات السلامة المتقدمة التي تتوفر بها.

4-فورد اكسبلورر 2023

تتوفر سيارة “فورد إكسبلورر” في عدة خيارات، ومن بينها خيار الـ310A الذي يأتي بمحرك هجين بسعة 3.3 لتر ونظام Terrain Management System، ويتميز بقدرته على التأقلم مع أي طريق بحسب نوع التضاريس. كما يضم هذا الخيار محرك V6 بحقن مباشر للوقود بتقنية Ti-VCT EcoBoost I-4، والذي يولد 318 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 473 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي جديد بـ10 سرعات ودفع خلفي.

تتميز سيارة “فورد إكسبلورر” لعام 2023 بتصميم جذاب يتميز بالأداء الممتاز، فضلاً عن راحة وأناقة فريدة من نوعها، وهي مصممة لتلبية احتياجات أسلوب الحياة الرياضي النشط. كما توفر هذه السيارة مساحة داخلية واسعة تتسع بشكل مريح لـ5-7 ركاب، وتستوعب الأمتعة ومعدات الرياضة والتخييم وأي شيء آخر تحتاجه في مغامراتك.

5-تويوتا فورتشنر 2023

تُعد سيارة “تويوتا فورتونر” سيارة رياضية متعددة الاستخدامات اليابانية ذات ال7 مقاعد، وتتصدر السوق في هذه الفئة من السيارات لعدة سنوات متتالية، كما حافظت على وجودها ضمن قائمة أفضل 5 سيارات دفع رباعي في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة.

تتوفر 7 موديلات من “تويوتا فورتونر” في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محركات البنزين والديزل. وتُعد الفئة VX3 4×4 أعلى فئة في هذه السيارة، وتتميز بمحرك 6 سلندر بسعة 4.0 لتر، والذي يولد قوة تصل إلى 235 حصانًا / 5200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 376 نيوتن متر / 3800 دورة في الدقيقة.

ويأتي هذا النموذج بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي بجزء زمني، ونظام مقفل للمحور الخلفي. كما يتميز بمعدل استهلاك وقود يصل إلى 9.6 كم / لتر في المدينة.

ويتميز هذا النموذج بعجلات قياس 18 بوصة مصنوعة من سبائك الألومنيوم، وحجم الإطارات هو 265/60R18، والتي توفر رحلة سلسة على الطرق العادية، وتعمل بشكل ممتاز على التضاريس الوعرة والجبال الصخرية.